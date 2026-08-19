Milyonlarca sürücü, ne kadar kolay bir şekilde ehliyetini kaybedebileceğinin farkında bile değil. Trafikte yapılan ufak hatalar yüzünden biriken ceza puanları, sürücülerin cüzdanında adeta devasa bir delik açıyor. Yeniden trafiğe çıkabilmek için hem teorik hem de pratik sınavları sıfırdan geçmek zorunda kalan sürücüler; ders ücretleri, sınav harçları ve sürüş eğitmenlerinin araç kiralama bedelleriyle birlikte ağır bir faturayla karşı karşıya kalıyor.

YENİDEN EHLİYET ALMASI GEREKİYOR

Sürücüleri en çok mağdur eden kural ise yeni ehliyet alanları kapsıyor. İngiltere ve Avrupa'daki resmi makamların uyarısına göre, ehliyet sınavını geçtikten sonraki ilk 2 yıl içinde toplam 6 veya daha fazla ceza puanı alan kişilerin ehliyeti anında iptal ediliyor.

Üstelik bu durum sadece geçici bir trafikten men cezasıyla sınırlı kalmıyor. Ehliyeti iptal edilen kişinin yeniden sıfırdan geçici ehliyet başvurusu yapması, ücret ödemesi ve hem teorik hem de pratik sınavların tamamını baştan başarması gerekiyor. Geçici ehliyet döneminde toplanan ceza puanlarının da asıl ehliyete doğrudan aktarıldığı unutulmamalı.

TÜRKİYE'DE DE EHLİYETLER TAMAMEN İPTAL EDİLİYOR

Benzer bir sistem Türkiye'de de aday sürücüler için kararlılıkla uygulanıyor. Ehliyetini yeni alan sürücüler ilk 2 yıl boyunca stajyer statüsünde sayılıyor ve bu süreçte 75 ceza puanı sınırını aşanların ehliyetleri tamamen iptal ediliyor.

Türkiye'de sadece puan birikmesi değil; 2 yıl içinde 3 kez kırmızı ışıkta geçmek, 3 kez hız sınırını aşmak veya alkollü araç kullanmak gibi ihlallerde de ehliyete el konuluyor. İptal sonrasında sürücülerin tekrar sıfırdan kursa kaydolması, tüm sınavları baştan geçmesi ve psikoteknik testlere girmesi gerekiyor.

BU KURAL HANGİ ÜLKELERDE GEÇERLİ?

Söz konusu sert yaptırımlar İngiltere, İskoçya, Galler, Kuzey İrlanda, Man Adası, Cebelitarık ve Kanal Adaları'nda aktif olarak uygulanıyor. Ayrıca tüm Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) ve Avrupa Topluluğu (AT) ülkelerinde de benzer katı uygulamalar geçerliliğini koruyor.

Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, Hollanda, Avusturya, Belçika, Romanya, İsveç ve Norveç gibi onlarca ülkede direksiyon sallayan sürücüler, puan limitini aştıkları an sıfırdan sürücü adayına dönüşme riskiyle yaşıyor.

SÜRÜCÜLERE 64 BİN TL CEZA KESİLİYOR

Yetkili kurumlar (DVLA) tarafından adrese gönderilen resmi yazılarda, ehliyetin kendilerine iade edilmesi talep edilebiliyor. Adres değişikliği bildirimleri, mahkeme kararları veya belirlenen süre içinde ceza puanı limitine ulaşılarak ehliyetin iptal edilmesi gibi durumlarda belgenin kuruma teslim edilmesi şart koşuluyor.

Yapılan resmi uyarılara göre, istenmesine rağmen ehliyetini zamanında yetkili kuruma göndermeyen sürücüler 1000 sterline (64.908 TL) varan ağır para cezalarıyla karşı karşıya kalabiliyor.