ABD merkezli otomotiv şirketi General Motors (GM), milyonlarca araç sahibinin sürüş alışkanlıkları ve konum bilgilerinin izinsiz olarak üçüncü taraflarla paylaşıldığı suçlamaları kapsamında 220 milyon dolarlık uzlaşmaya vardı.

Şirket, hakkındaki iddialara ilişkin süreci sonlandırmak amacıyla bu tutarı ödemeyi kabul etti.

ABD’de 35 eyaletin ve Columbia Bölgesi’nin başsavcıları tarafından yürütülen süreç, GM’nin 2016 ile 2024 yılları arasında uyguladığı Smart Driver adlı sürüş takip sistemini kapsıyor.

Milyonlarca kişinin katıldığı program, tartışmaların ardından 2024’te durdurulmuştu.

VERİLERİN SİGORTA PRİMLERİNDE KULLANILDIĞI İDDİASI

Başsavcıların iddialarına göre GM, sürücülerin araç kullanımına ve bulundukları konumlara ilişkin bilgileri veri ticareti yapan kuruluşlara aktardı.

Bu kuruluşların da bilgileri sigorta şirketlerine ilettiği, sigortacıların elde ettikleri verilerden yararlanarak bazı müşterilerin primlerini yükselttiği öne sürüldü.

Smart Driver, araç kullanıcılarının sürüş güvenliğini geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlayan bir hizmet olarak sunuluyordu. Şirket ise kullanıcıların kişisel bilgilerini izin almadan ticari amaçlarla paylaşarak verdiği güvencelere aykırı hareket etmekle suçlandı.

Programa katılan çok sayıda araç sahibinin, GM’nin navigasyon, güvenlik ve araç durumunu izleme hizmetlerini içeren OnStar platformunu da kullandığı belirtildi.