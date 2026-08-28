Sürücülerin büyük çoğunluğu araba sileceklerini yenilemek için havaların soğumasını ve ilk şiddetli yağmurların başlamasını bekliyor. Ancak uzmanlara göre bu yaygın alışkanlık, sürüş güvenliğini riske atarken araç camlarında da kalıcı ve masraflı hasarlara yol açıyor.

GÜNEŞ IŞINLARI KAUÇUĞU KAVURUYOR

Yaz boyunca devam eden kavurucu sıcaklar ve yoğun ultraviyole (UV) ışınları, sileceklerin esnek kauçuk yapısını tamamen bozuyor. Güneş altında kuruyan, sertleşen ve yapısında mikro çatlaklar oluşan silecek lastikleri, işlevini henüz yaz bitmeden kaybediyor. Sürücüler havalar güneşliyken bu deformasyonu fark edemezken, yaz sıcağının faturası sonbaharda ödeniyor.

EYLÜL AYI KRİTİK EŞİK

Ağustos sonu ve Eylül başında değiştirilmeyen, elastikiyetini yitirmiş silecekler, sonbaharın ilk yağmurunda cam yüzeyinde su izleri bırakarak görüş açısını ciddi şekilde daraltıyor. Bununla da kalmayıp, sertleşen kauçuk yüzey ön cama sürtündüğünde derin çiziklere neden oluyor.

Uzmanlar, sürüş emniyetini tehlikeye atmamak ve cam değişim maliyetiyle karşılaşmamak için sileceklerin kış bastırmadan, Eylül ayının ilk günlerinde yenilenmesi gerektiğine dikkat çekiyor.