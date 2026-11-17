Çin'in teknoloji merkezi olarak bilinen Shenzhen'de alınan kararlar, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesi öncesinde hayata geçirildi. Dünya liderlerini ağırlamaya hazırlanan şehirde trafik yoğunluğunu ve gürültüyü azaltmak amacıyla kapsamlı düzenlemeler yapıldı. Korna yasağının yanı sıra sürücülerden araçlarını evlerinde bırakmaları istendi, teslimat dronlarının uçuşları durduruldu ve bazı yollar trafiğe kapatıldı.

KORNA ÇALANLARI SES KAMERALARIYLA TESPİT EDİYORLAR

Shenzhen'de kasım ayında yürürlüğe giren yeni uygulamayla korna çalan sürücülere en az 300 yuan para cezası kesiliyor. Yaklaşık 45 dolara karşılık gelen cezalar, araçların çıkardığı sesleri algılayabilen özel kameralar yardımıyla uygulanıyor.

Kentte daha önce de korna kullanımına yönelik kısıtlamalar bulunuyordu. Zirve öncesinde denetimler sıkılaştırılırken, yeni kurallar şehir genelinde geniş çaplı olarak duyuruldu.

Yetkililer ayrıca şehir dışından gelen plakalı araçların gündüz saatlerinde birçok bölgeye girişini yasakladı. Elektrikli bisiklet kullanıcılarından belirli alanlarda araçlarından inmeleri istenirken, ana caddelerde park edilen bisikletler de kaldırılmaya başlandı.

1,5 MİLYONDAN FAZLA SÜRÜCÜ ARAÇLARINI KULLANMAYACAK

Şehir yönetiminin başlattığı kampanyaya 1,5 milyondan fazla araç sahibi katıldı. Sürücüler, zirve boyunca özel araçlarını kullanmamayı taahhüt ederken karşılığında toplu taşımada kullanılabilecek ulaşım kartları kazanma fırsatı elde etti.

Verilen bilgilere göre taahhütlerini yerine getiren sürücülere 100 yuana kadar ulaşım desteği sağlanabilecek.

Önlemler yalnızca karayolu trafiğiyle sınırlı kalmadı. Çinli teslimat şirketi Meituan, Shenzhen'deki dronla teslimat hizmetlerini 10 günlüğüne durdurdu. Şehirdeki ilk ve orta dereceli okullarda dört günlük ara verilirken, işverenlere uzaktan çalışma ve esnek mesai uygulamalarına geçmeleri tavsiye edildi.

Zirvenin düzenleneceği bölgelerde yollar yenilendi, çevre düzenlemeleri yapıldı ve binlerce gönüllü görevlendirildi. Buna karşılık bazı kent sakinleri, yol kapanmaları ve okul tatili nedeniyle günlük yaşamlarının zorlaştığını dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılmasının beklendiği APEC zirvesi öncesinde alınan önlemler, Shenzhen'i alışılmış yoğun trafiğinden ve gürültüsünden uzaklaştırdı.