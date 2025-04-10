Ekranların sevilen yüzlerinden Nilsu Berfin Aktaş, hem kariyerindeki yükselişi hem de geçirdiği fiziksel dönüşümle dikkatleri üzerine çekiyor. 26 yaşındaki oyuncu, son olarak "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisiyle izleyici karşısına çıkmıştı.

Instagram'da 2.8 milyon takipçisi bulunan Aktaş, yaptığı son paylaşımla yine gündem oldu. Yeni saç rengiyle kamera karşısına geçen genç oyuncuya hayranlarından beğeni yağdı.

"10 KİLO VERDİM, ARALARDA SADECE SALATA YİYORDUM"

Yoğun bir çalışma temposu içinde olduğunu söyleyen Nilsu Berfin Aktaş, "10 kilo verdim. Çok çalışıyordum. Aralarda salata yiyordum. Yoğunluk sayesinde bu kiloyu verdim ve iyi de oldu" ifadeleriyle dikkat çekti.

Yeni imajıyla adeta taze bir başlangıç yapan Aktaş, doğal ışıltısını ve enerjisini koruyarak değişimini sosyal medya üzerinden paylaştı. Oyuncunun yeni tarzı hem takipçileri hem de moda çevreleri tarafından "taze, zarif ve modern" olarak yorumlandı.