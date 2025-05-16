Türkiye’de milyonlarca kişi ev, arsa ya da işyeri gibi gayrimenkullere tapu aracılığıyla sahip. Çoğu tapu sahibi, mal varlığını nasıl koruyacağını, nelere dikkat etmesi gerektiğini tam olarak bilmiyor.

Özellikle son yıllarda artan sahte vekâletler, usulsüz satış işlemleri ve miras uyuşmazlıkları, tapu sahiplerini mağdur edebiliyor. İşte tapu sahiplerinin mutlaka bilmesi gereken üç temel kural...

-Tapu kaydınızı düzenli olarak e-devlet üzerinden kontrol edin

Tapu sicil kayıtlarında yapılacak herhangi bir değişiklikten önce haberinizin olması, olası dolandırıcılık girişimlerini erkenden fark etmenizi sağlar. E-Devlet üzerinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü hizmetlerinden mülkünüzle ilgili bilgilere kolayca ulaşabilirsiniz. Bilginiz dışında herhangi bir hareketlilik varsa vakit kaybetmeden müdahalede bulunabilirsiniz.

- Gayrimenkulünüze şerh veya beyan koydurun

Tapunuza ‘satılamaz’, ‘rehin konulamaz’ gibi özel şerhler eklemeniz, sizin bilginiz dışında işlem yapılmasını zorlaştırır. Bu özellikle yaşlı, şehir dışında yaşayan ya da birden fazla mal varlığı olan kişiler için önemlidir. Noter onaylı belgelerle bu tür güvenlik önlemleri alabilir, tapu dairesinden işlem sınırlaması talebinde bulunabilirsiniz.

- Vekaletle yapılan işlemlerde son derece dikkatli olun

Vekâlet yoluyla gerçekleştirilen tapu işlemleri dolandırıcıların en çok kullandığı yöntemlerden biridir. Vekâlet verdiğiniz kişinin sadece belirli bir işlem için ve sınırlı süreli yetkilendirilmiş olmasına dikkat edin. Noterde düzenlenen genel vekâletnameler kötü niyetli kişilerin eline geçtiğinde ciddi zararlara yol açabilir.

Tapu sahibi olmak kadar, mülkü güvenle koruyabilmek de büyük önem taşır. Üç altın kurala dikkat ederek hem mal varlığınızı koruyabilir hem de hukuki sorunlardan uzak durabilirsiniz.