Karşıyaka Spor Kulübü'nün olağan mali kongresinde yönetimin ibra edilmesinin ardından gözler, 11 Haziran Perşembe günü toplanacak seçimli kongreye çevrilmişti. 7 Nisan'daki son kongrede aday çıkmayınca seçim maddesinin ertelendiği yeşil-kırmızılılarda başkanlık koltuğu boş kaldı.

Karşıyaka'da, 11 Haziran'daki seçim için başkan adayı çıkmadı. Bunun başlıca sebebi ise önü alınamayan borçlar oldu. Karşıyaka'nın mali kongresinde kulübün borcu, geçen yıl taksitlendirmesi bozulan kamu borcunun faizleri ve FIBA ile Basketbol Tahkim Mahkemesi'nde (BAT) yargı süreçleri süren eski yabancı oyuncu alacakları hariç 647 milyon 260 bin TL olarak açıklanırken, bu rakam faizlerle 1,1 milyar TL'ye ulaştı.

2023 yılında vergi ve SGK borçlarını, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'dan yararlanarak 120 aylığına taksitlendiren Karşıyaka, geçen yaz Aygün Cicibaş başkanlığındaki yönetimin göreve seçildiği ilk hafta 1,2 milyon TL kaynak bulunamayınca taksiti ödeyemedi. Kamu borcu yapılandırması bozulunca faiz yükü borcun üzerine yeniden bindi. Karşıyaka'nın 241 milyon TL'si asıl, 172 milyon TL'si faiz olmak üzere 413 milyon TL vergi; 162 milyon TL'si asıl, 149 milyon TL'si faiz olmak üzere 312 milyon TL SGK borcu bulunuyor. Kamu borçlarının toplamı faizleriyle birlikte 725 milyon TL'ye ulaşırken, yeni yapılandırma bekleniyor.