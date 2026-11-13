Japonya’nın Çiba eyaletinde bulunan bir tavuk çiftliğinde kuş gribi vakasının doğrulanmasının ardından bölgede geniş çaplı karantina ve itlaf süreci başlatıldı. Eyalet yönetimi, salgının çevre işletmelere sıçramasını önlemek amacıyla acil önlemleri devreye soktu. TAVUKLAR YUMURTALARLA BİRLİKTE ESİR ALINDI The Japan Times'ın aktardığı bilgilere göre, söz konusu çiftlikte son günlerde ölen tavuk sayısında olağan dışı bir artış yaşanması üzerine yetkililere bildirimde bulunuldu. Dün yapılan ilk incelemelerde kuş gribi şüphesine rastlanırken, bugün tamamlanan genetik analizler virüsün varlığını kesinleştirdi. 5,6 MİLYON TAVUĞA NAKİL YASAĞI Kesinleşen test sonuçlarının ardından eyalet yönetimi, salgının görüldüğü işletmedeki yaklaşık 40 bin yumurta tavuğunun itlaf edilmesine karar verdi. Bununla birlikte salgının yayılma riskine karşı çiftliğin 10 kilometrelik yarıçapı içinde kalan alan karantina bölgesi ilan edildi. Bu sınır içerisindeki 49 farklı işletmede yer alan toplam 5,62 milyon tavuğun ve yumurta sevkiyatının başka bölgelere nakledilmesi yasaklandı.

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