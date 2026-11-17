Uygulama özellikle yeni telefon aldıktan sonra eski cihazını çekmecede saklayanları ilgilendiriyor. 1 Ocak 2026'dan bu yana hiçbir operatörden sinyal almayan telefonların yıl sonunda şebeke erişimini kaybetmemesi için yeniden mobil ağa bağlanması gerekiyor. Telefonun yalnızca açılması veya şarj edilmesi ise yeterli olmuyor.

TELEFONU ŞARJA TAKMAK YETERLİ DEĞİL

BTK'nın 2024 yılında yürürlüğe giren düzenlemesi, bir takvim yılı boyunca kullanılmayan cihazların IMEI kayıtlarını kapsıyor. Bu nedenle evde yedek olarak bekletilen telefonların da belirli aralıklarla mobil şebekeye bağlanması önem taşıyor.

Telefonun Wi-Fi üzerinden internete bağlanması, mobil operatör tarafından sinyal alındığı anlamına gelmiyor. Cihazın aktif olarak kullanılabilmesi için çalışan bir SIM kart takılması veya geçerli bir e-SIM tanımlanması gerekiyor.

Ardından telefonun operatör şebekesine bağlandığından emin olunması öneriliyor. Kısa bir telefon görüşmesi yapmak, SMS göndermek veya mobil veri üzerinden internete bağlanmak, cihazın mobil ağda kullanılmasını sağlayan işlemler arasında bulunuyor.

Özellikle uzun süredir kapalı tutulan telefonların 31 Aralık'tan önce kontrol edilmesi, yıl sonunda şebeke erişimiyle ilgili sorun yaşanmasının önüne geçebilir.

KAPANAN TELEFONLAR YENİDEN AÇILABİLİYOR

Bir yıl boyunca sinyal alınmadığı için IMEI kaydı askıya alınan telefonlar tamamen kullanılamaz hale gelmiyor. Cihazların yeniden mobil şebekeye bağlanabilmesi için e-Devlet üzerinden başvuru yapılabiliyor.

BTK'nın e-Devlet'te sunduğu kullanılmayan cihazlara yönelik IMEI yeniden kayıt hizmetinde, başvuru sahibinin cihazla ilişkisinin doğrulanması gerekiyor. Gerekli kontrollerin ardından uygun bulunan cihazların şebeke erişimi yeniden sağlanabiliyor.

İkinci el telefonlarda ise cihazın önceki sahibi veya kayıt bilgileriyle ilgili uyuşmazlıklar başvuru sürecini zorlaştırabiliyor. Bu nedenle özellikle faturası bulunmayan ya da uzun süredir kullanılmayan cihazların durumunun önceden kontrol edilmesi önem taşıyor.

Telefon sahipleri cihazlarının IMEI numarasını arama ekranına *#06# yazarak öğrenebiliyor. IMEI kayıt durumu ise e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor.