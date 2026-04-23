Dünya genelinde hükümetler, afet ve kriz anlarında halka en hızlı şekilde ulaşabilmek adına teknolojik altyapılarını güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Letonya bugün kapsamlı birer acil durum uyarı sistemi testi gerçekleştireceğini duyurdu.

23 Nisan Perşembe günü Letonya’da, Ulusal Silahlı Kuvvetler ile Devlet İtfaiye ve Kurtarma Servisi’nin katılımıyla ortak bir kriz yönetimi tatbikatı düzenlenecek. Çeşitli senaryolar üzerinden bilgi alışverişinin test edileceği çalışmada, hücresel yayın (cell broadcast) sistemi de aktif olarak kullanılacak.

Tatbikat sırasında Ludza ve Rezekne bölgelerindeki sakinlerin cep telefonlarına şu bilgilendirme mesajı iletilecek:

"Ulusal Silahlı Kuvvetler ve Devlet İtfaiye ve Kurtarma Servisi, bu hücresel yayın mesajının bir tatbikat kapsamında gönderildiğini bildirir. Bu mesajı aldıktan sonra başka bir işlem yapılması gerekmemektedir."

BİRLEŞİK KRALLIK DAHA ÖNCE UYGULAMIŞTI

Birleşik Krallık da benzer bir testi geçtiğimiz eylül ayında (7 Eylül 2025) ülke genelinde başarıyla gerçekleştirmişti. "Acil Durum Uyarıları Sistemi"nin dayanıklılığını ölçmeyi hedefleyen bu testte, milyonlarca cep telefonuna aynı anda yüksek sesli bir alarm tonu ve yazılı mesaj gönderdi.

Söz konusu sistem; deprem, sel, endüstriyel patlamalar veya doğrudan hayati tehlike arz eden durumlarda vatandaşları anlık olarak bilgilendirmek amacıyla tasarlandı.