ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'ne (NOAA) göre deniz suyundaki altın miktarı trilyonda birkaç parçacık seviyesinde ölçülüyor. Başka bir deyişle, milyarlarca litre suyun içinde yalnızca çok küçük miktarlarda altın bulunuyor. Bu nedenle okyanusların barındırdığı dev servet, şimdilik erişilemeyen bir kaynak olarak görülüyor.

MİLYONLARCA TON ALTIN SUYUN İÇİNE DAĞILMIŞ DURUMDA

Araştırmalar, okyanuslarda teorik olarak on milyonlarca ton altın bulunabileceğini gösteriyor. Ancak bu altın külçe ya da damarlar halinde değil, deniz suyunun içinde çözünmüş halde yer alıyor. Bilim insanları, bir gram altına ulaşmak için milyarlarca litre suyun işlenmesi gerekebileceğini belirtiyor.

Yüz yıllar boyunca deniz suyundan altın elde etmek için çeşitli yöntemler denendi. Özellikle elektrokimyasal yöntemler üzerinde çalışıldı, ancak kullanılan enerji ve işletme maliyetleri elde edilen altının değerini aştığı için girişimler başarısız oldu.

TEKNOLOJİ YETMİYOR

Günümüzde özel polimerler, gelişmiş membranlar ve nanomalzemeler kullanılarak altın iyonlarını seçici şekilde yakalamaya yönelik araştırmalar sürüyor. Ancak şimdiye kadar hiçbir yöntem ticari ölçekte uygulanabilecek seviyeye ulaşamadı.

Araştırmacılar, deniz suyundan altın çıkarılmasının yalnızca ekonomik açıdan değil, çevresel etkiler bakımından da büyük sorunlar doğurabileceğine dikkat çekiyor. Milyarlarca litre suyun işlenmesinin deniz ekosistemleri üzerinde ciddi sonuçlar yaratabileceği belirtiliyor. Bu nedenle okyanusların derinliklerinde sessizce duran bu dev servet, modern mühendisliğin henüz ulaşamadığı bir kaynak olmayı sürdürüyor.