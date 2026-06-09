Møre og Romsdal ile Vestland bölgeleri arasında bulunan Stad Yarımadası, Norveç'in en zorlu deniz geçiş noktalarından biri olarak biliniyor. Kuzey Denizi ile Norveç Denizi'nin buluştuğu bölgede güçlü rüzgarlar ve yüksek dalgalar nedeniyle deniz trafiği zaman zaman aksıyor. Yetkililer, yeni tünelin bu riskli geçişe alternatif oluşturacağını belirtiyor.

DAĞIN İÇİNDEN GEMİLER GEÇECEK

Norveç Kıyı İdaresi tarafından yürütülen proje kapsamında, yarımadanın içinden yaklaşık 1,7 kilometre uzunluğunda bir su yolu açılacak. Yaklaşık 36 metre genişliğinde ve 50 metre yüksekliğinde olacak tünel, yük gemileri, yolcu gemileri ve kıyı taşımacılığında kullanılan teknelerin geçişine uygun şekilde tasarlandı.

İnşaat sırasında milyonlarca metreküp kayanın çıkarılması planlanıyor. Dev iş makineleri ve kontrollü patlatmalarla açılacak tünel, tamamlandığında tam boyutlu gemilerin kullanabildiği dünyanın ilk gemi tüneli olacak.

MALİYETİ 800 MİLYON DOLARI BULUYOR

Yaklaşık 800 milyon dolara mal olması beklenen proje, Norveç'te onlarca yıldır tartışılıyor. İnşaat ihalesini İsviçre merkezli Marti Tunnel şirketi kazanırken, resmi takvime göre çalışmaların 2027 yılında başlaması planlanıyor.

Yetkililer, tünelin devreye girmesiyle birlikte bölgedeki deniz ulaşımının daha güvenli hale gelmesini ve ticari taşımacılığın olumsuz hava koşullarından daha az etkilenmesini bekliyor. Ayrıca projenin turizm faaliyetlerine de katkı sağlaması öngörülüyor.