Portekiz hükümeti, ülkenin en yoğun turizm bölgelerinden biri olan Algarve kıyılarında, erozyon tehdidi altındaki şeridi korumak amacıyla büyük ölçekli bir yapay plaj besleme projesi gerçekleştirdi. Proje kapsamında Quarteira ile Garrao arasındaki yaklaşık 6,7 kilometrelik (4,2 mil) sahil şeridine 2,2 milyon ton sediment taşınarak, kuru plaj alanının ortalama 37,5 metre genişletilmesi sağlandı.

Portekiz Çevre ve Enerji Bakanlığı ile Portekiz Çevre Ajansı (APA) koordinasyonunda yürütülen projeye dair resmi veriler ve uygulama detayları şu şekilde:

Proje için Avrupa Merkez Bankası’nın 22 Mayıs 2026 tarihli referans kuru üzerinden yaklaşık 17,2 milyon dolarlık bir bütçe kullanıldı. Söz konusu kıyı şeridinin erozyona, deniz seviyesinin yükselmesine ve şiddetli hava olaylarına karşı yüksek risk taşıdığı bildirildi. Çalışmayla; falez erozyonunun hafifletilmesi, kıyı şeridinin stabilize edilmesi ve akıntı yönünde bulunan Ria Formosa bariyer ada sisteminin korunması amaçlanıyor.

TEK TEK ANALİZ EDİLDİ

Çalışma öncesinde çevresel etki analizi yapılarak mevcut sahile uygun kum yapıları belirlendi. Kum, deniz altındaki bir yataktan taranıp gemilerle taşınarak sahil şeridine serildi. Sert beton bariyerler yerine doğal kıyı profilinin güçlendirilmesi yöntemi tercih edildi. Proje sırasıyla Trafal, Vale do Lobo, Garrão, Forte Novo ve Quarteira bölgelerini kapsayacak şekilde etaplar halinde yürütüldü. Nisan ayı başında açık deniz boru hatlarının kurulmasıyla başlayan plaj besleme çalışmalarının, yaz turizmi sezonu öncesinde, 6 Mayıs itibarıyla tamamlanması planlandı.

DAHA ÖNCE DE YAPILDI

APA proje belgelerine göre, Algarve bölgesinde benzer kıyı besleme müdahaleleri daha önce 1998, 1999, 2006 ve 2010 yıllarında da gerçekleştirildi. Resmi raporlar, 2010 yılındaki operasyonda sahile doldurulan malzemenin önemli bir kısmının sonraki süreçte doğal dalga ve rüzgar hareketleriyle kaybedildiğini; bu tür yapay besleme projelerinin kıyı erozyonunu tamamen durdurmadığını, belirli aralıklarla izleme ve yeniden ikmal gerektiren bir döngüden oluştuğunu gösteriyor.