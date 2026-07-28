Araştırma sonuçları, son altı yıllık dönemde uluslararası turist sayısında en dikkat çekici yükselişin Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde yaşandığını gösterdi.

Suudi Arabistan, yabancı ziyaretçi sayısını yüzde 67 artırarak listenin ilk sırasında yer aldı. Onu yüzde 53'lük artışla Fas, yüzde 47'lik yükselişle ise Mısır takip etti.

Güney Amerika'da Brezilya ve Kolombiya da turist sayısındaki güçlü artışla öne çıkarken, Asya kıtasından ilk 10'a girmeyi başaran tek ülke Japonya oldu.

AVRUPA'DA EN GÜÇLÜ PERFORMANS NORVEÇ'TEN GELDİ

Pandemi sonrası toparlanmanın büyük ölçüde tamamlandığı Avrupa'da en dikkat çekici büyüme Norveç'te görüldü. Ülke, uluslararası ziyaretçi sayısını yüzde 28 artırarak kıtanın en başarılı performansını sergiledi. Sırbistan ve Danimarka da en fazla büyüyen ülkeler arasında yer alırken, Portekiz, İspanya ve Fransa'nın da 2019 yılındaki turist sayılarını geride bıraktığı belirlendi.

Buna karşılık bazı Avrupa ülkeleri henüz pandemi öncesindeki seviyelerine ulaşamadı. Almanya'nın uluslararası ziyaretçi sayısı 2019'a göre yüzde 6, İtalya'nın ise yüzde 5 daha düşük kaldı. İrlanda ise yüzde 32'lik gerilemeyle pandemi öncesi performansından en uzak ülkelerden biri olarak dikkat çekti.

BAZI ÜLKELERDE TOPARLANMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Araştırma, dünyanın farklı bölgelerinde turizm sektöründeki toparlanmanın aynı hızda gerçekleşmediğini de gösterdi. İsrail, uluslararası turist sayısında yüzde 71'lik düşüş yaşayarak en büyük kaybı yaşayan ülke oldu. ABD ve Kanada'nın da 2019 yılındaki ziyaretçi rakamlarının gerisinde kaldığı görüldü.

Öte yandan Tayland, Yeni Zelanda, Avustralya ve Endonezya da pandemi öncesindeki turist sayılarına henüz ulaşamayan destinasyonlar arasında yer aldı.