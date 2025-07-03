Yurt içinde milyonlarca vatandaşın gözü kulağı enflasyon rakamlarına çevrildi. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber milyonlarca memur ve emeklinin maaş zam oranı ve Temmuz ayı kira zam oranı netleşmiş olacak.
Ayrıca ÖTV zamları da bugün belli olacak. Bedelli askerlikten, akaryakıttan sigaraya iğneden ipliğe her şeye ÖTV zammı gelecek. Gelen ÖTV zammıyla vatandaş yine kazandığını vergilere yatırmış olacak.
Öte yandan dün ABD tarafında öncü tarım dışı istihdam rakamları takip edildi. ABD, öncü tarım dışı istihdam rakamlarının pandemiden sonra en büyük düşüş olduğunu bildirdi. Bu veri 4 Temmuz Cuma günü açıklanacak olan asıl tarım dışı istihdam rakamlarının öncüsü niteliğinde.
DOLAR/TL'DE SON DURUM
Yaşanan gelişmelerin etkisiyle dünü 39,72 ile 39,88 aralığında geçiren dolar dolar/TL kuru, günü 39,73 seviyesinde tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında 08.20'de 39,88 seviyesinde yukarı yönlü hareketleniyor.
EURO/TL REKORA YAKIN
Euro/TL son günlerde gösterdiği yukarı yönlü hareketlilikle rekor üstüne rekor kırıyor. Dünü 46,80 ile 47,17 aralığında geçiren Euro/TL günü 47,01 seviyesinde tamamladı. Yeni günde sabah seansında 08.20'de 47,01 seviyesinde hareketleniyor.
*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.