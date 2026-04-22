Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre destekten özellikle işi gereği araç kullanmak zorunda olan meslek grupları faydalanabilecek. Sağlık çalışanları, evde bakım hizmeti verenler ve gün içinde araçla hareket etmek zorunda kalan çalışanlar öncelikli gruplar arasında yer alıyor.

Destekten yararlanabilmek için yalnızca meslek yeterli değil. Çalışanların aynı zamanda belirli mesafe şartlarını da karşılaması gerekiyor. Buna göre iş yeri ile ev arasındaki mesafenin en az 15 kilometre olması ya da yıllık toplamda 8 bin kilometreden fazla yol yapılması şartlarından birinin sağlanması gerekiyor.

Uygulamada gelir kriteri de dikkate alınacak. Yıllık geliri belirlenen sınırın altında kalan kişiler destekten faydalanabilecek. Bu sınır tek kişi için yaklaşık 17 bin euro, çocuklu ailelerde ise 50 bin euro seviyesine kadar çıkıyor.

Destek miktarının ise litre başına yaklaşık 20 cent civarında olması bekleniyor. Ödeme tek seferlik yapılacak ve belirli aylardaki yakıt harcamaları baz alınarak hesaplanacak.

Başvuruların ise vergi sistemi üzerinden yapılacağı ve kullanıcıların yaptıkları kilometreyi beyan etmeleri gerekeceği belirtiliyor. Açıklamalara göre uygulamanın kısa süre içinde devreye alınması planlanıyor.

Yeni düzenlemenin, özellikle yakıt giderlerinden en fazla etkilenen düşük ve orta gelirli çalışanlara doğrudan destek sağlamayı hedeflediği ifade ediliyor.