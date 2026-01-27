Ekonomist Muhammet Bayram, katıldığı canlı yayında emekli ikramiyelerine dair masadaki seçenekleri ve beklentileri değerlendirerek dikkat çeken öngörülerde bulundu.

EMEKLİYE 5 BİN TL MÜJDESİ GELİR Mİ?

Şu an 4 bin TL olarak uygulanan ikramiye tutarının 5 bin TL’ye çıkarılmasının en güçlü seçeneklerden biri olduğu belirtiliyor. Ancak Muhammet Bayram, ikramiye sisteminde daha radikal bir değişiklik yapılması gerektiğini savunarak şu senaryoyu paylaştı:

"Benim görüşüm Ramazan Bayramı'nda bir maaş tutarında ikramiye verilmesi, Kurban Bayramı'nda ise en az 5 bin TL ödeme yapılması yönünde. Bunun önünde bir engel yok."

İKRAMİYE SÜRPRİZİ

Bayram, ikramiyelerin alım gücü üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Özellikle Kurban Bayramı ikramiyesinin bir küçükbaş hayvan alabilecek seviyede olmasının daha anlamlı olacağını ifade eden uzman, 5 bin TL’lik rakamın yeterliliğinin tartışmaya açık olduğunu dile getirdi.

Mevcut durumda tüm emeklilere eşit miktarda ödenen ikramiyeler için yeni bir model önerisi de gündeme geldi. Bayram, daha adil bir dağıtım için şu teklifi sundu:

Düşük maaş alanlara: Daha yüksek ikramiye tutarı.

Yüksek maaş alanlara: Daha düşük ikramiye tutarı.

Bayram ikramiyelerinin geçici bir pansuman olduğunu belirten uzmanlar, özellikle gıda enflasyonuna karşı temel gıdada KDV indirimi veya düşük gelirli emeklilere özel kart uygulamalarının hayata geçirilmesi gerektiğini savunuyor. Ayrıca, hane geliri asgari ücretin altında kalan aileler için hazırlanan "Vatandaşlık Maaşı" çalışmasının da 2026 ajandasında önemli bir yer tuttuğu vurgulanıyor.

Emeklilere banka promosyonları konusunda da uyarıda bulunan uzmanlar, bankalar arasındaki rekabetin arttığını ve emeklilerin daha yüksek teklifler için haklarını aramaları gerektiğini hatırlatıyor.