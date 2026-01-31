Altın piyasaları, son 24 saatte yaşanan sert geri çekilmelerle sarsılırken, ons altın zirveden keskin bir iniş yaptı. İç piyasada gram altın fiyatları da bu dalgalanmadan etkilendi. Piyasalardaki bu "planlı" düşüşü değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara panik yapmayın uyarısında bulundu.

"2026 YILI BİR MANİPÜLASYON YILI"

İslam Memiş, piyasalarda yaşanan sert kar satışlarının tesadüf olmadığını, 2026 yılının bir "manipülasyon yılı" olarak tescillendiğini savundu. Memiş’e göre yatırımcılar artık sadece alıp beklemek yerine, spekülatif dalgalanmaları kazanca dönüştürmeli. Analist, "Onlar nasıl plan yapıyorsa biz de planlı hareket edeceğiz. Sert düşüşlerde alım yapıp, yapay yükselişlerde kar satışı yaparak bu makaslardan nasibimizi almalıyız" diyerek yatırımcıya aktif bir strateji önerdi.

"BİRER FIRSAT PENCERESİ"

Piyasalardaki son hareketlilikle birlikte gram altında güncel rakamlar 6700 civarlarında seyrediyor. Memiş, bu seviyelerin kademeli alım için birer fırsat penceresi olduğunu belirtirken, bütçenin %50’siyle şu anki fiyatlardan giriş yapılabileceğini, kalan kısmın ise ons altına göre değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kısa vadeli sert düşüşler yatırımcıyı endişelendirse de İslam Memiş'in yıl sonu rotası değişmedi. Gram altında 5 haneli rakamların 10.000 TL hala masada olduğunu belirtti.

NOT: Bu haberde yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir.