Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından "Kritik Düzeyde Tehlikede" (CR) olarak sınıflandırılan Avrupa mersin balığının neslini sürdürebilmesi amacıyla yürütülen koruma çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 200 milyon yıllık geçmişe sahip türün dünyadaki son doğal sığınağı konumundaki Gironde Halici havzasında, 30 yıla yakın süredir yapay üretip salım programları uygulanıyor.

Aşırı avlanma, baraj inşaatları ve su kirliliği nedeniyle nesli tükenme eşiğine gelen tür için Fransa'da 1982'de, Avrupa genelinde ise 1988'de koruma kararları alındı. 1990'lı yıllarda nehir sisteminden toplanan son vahşi bireyler, koruma programının temelini oluşturdu.

YAPAY ÜRETİM SÜRECİ VE SALIMLAR

INRAE koordinesinde Saint-Seurin-sur-l'Isle kuluçkahanesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında ilk yavru salımı 1995 yılında 9 bin adetle başladı.

2007: Tutsaklık altında büyütülen bireylerden ilk yapay üretim sağlandı.

2007-2014: Yumurtlama alanlarının memba bölgelerine yaklaşık 135 bin genç birey bırakıldı.

2022: Doğrudan kuluçkahanede doğan bireylerden ilk kez yavru elde edilerek tam yaşam döngüsü yapay ortamda tamamlandı.

Ekim 2023: MIGADO, INRAE ve DREAL Nouvelle-Aquitaine ortaklığında yürütülen son programla birlikte toplam salınan yavru sayısı yaklaşık 1,6 milyona ulaştı.

DOĞAL DOĞUM BELGELENEMEDİ

Gerçekleştirilen salımlara ve sahadaki izleme çalışmalarına rağmen, 1994 yılından bu yana nehir sisteminde gerçekleşen doğal bir yumurtlama veya vahşi ortamda doğmuş yeni bir yavru resmi olarak doğrulanamadı.

Saha ekipleri ve bölge balıkçıları, 2020 yılından itibaren salınan yetişkin bireylerin potansiyel yumurtlama alanlarına yöneldiğini kaydetse de, türün doğada kendiliğinden çoğaldığına dair henüz kesin bir kanıt elde edilemedi. Koruma programı kapsamındaki izleme çalışmaları devam ediyor.