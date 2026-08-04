Güney Atlas Okyanusu'nda Brezilya kıyılarının açıklarında bulunan batık bir kütle olan Rio Grande Yükseltisi'nin (RGR), milyonlarca yıl önce sular altında kalmış antik bir tropikal adanın kalıntıları olduğu tespit edildi. Sao Paulo Üniversitesi (USP) bünyesindeki araştırmacılar tarafından yürütülen ve on yılı aşkın süredir devam eden çalışmalarda, bölgenin daha önce düşünüldüğü gibi sadece volkanik bazaltik platolardan veya deniz dağlarından ibaret olmadığı belirlendi.

KIRMIZI KİL TESPİTİ İKLİM GEÇMİŞİNİ DOĞRULADI

Araştırma ekibinin bölgede yaptığı incelemelerde, atmosferle temas eden tropikal topraklarda oluşan kırmızı kile rastlandı. Yapılan mineralolojik analizlerde kilde kaolinit, hematit ve goethit gibi sıcak ve nemli iklimlerde meydana gelen ayrışma ürünleri tespit edildi.

Seferde görev alan deniz jeoloğu Bramley Murton, bölgedeki toprak yapısının deniz tabanında alışılagelmiş bir durum olmadığını ve doğrudan tropikal toprak karakteristikleri taşıdığını bildirdi.

Jeolojik bulgular, adanın geçmişte gür bir bitki örtüsüne sahip olduğunu ve günümüz İzlanda'sının beş katına varan bir büyüklükte bulunduğunu gösteriyor. Volkanik faaliyetlerin yavaşlaması ve tektonik hareketler sonucu kütlenin Güney Amerika yönüne doğru kayarak zamanla sular altında kaldığı kaydedildi.

KRİTİK MADEN REZERVLERİ BULUNDU

İncelemelerde, bölgenin yenilenebilir enerji sistemleri, pil ve elektrikli araç üretimi için hayati önem taşıyan lityum, nikel, kobalt ve tellür gibi mineral rezervlerine sahip olduğu saptandı.

Deniz jeoloğu Luigi Jovane, maden kaynaklarının değerlendirilmesi sürecinde bölgedeki mercanlar, mantarlar ve deniz canlıları üzerindeki olası ekolojik etkilerin ve birikimli süreçlerin incelenmesi gerektiğini belirtti.

BREZİLYA'DAN KITA SAHANLIĞI BAŞVURUSU

Brezilya yönetimi, bölgenin kendi karasularına dahil edilmesi amacıyla kıta sahanlığını genişletmek üzere resmi başvuruda bulundu.

Söz konusu alanın uluslararası sularda yer alması nedeniyle talep, uluslararası alanlardaki deniz tabanı faaliyetlerini düzenleyen Uluslararası Deniz Tabanı Otoritesi (ISA) tarafından değerlendirmeye alındı. Başvurunun onaylanması için çevresel etki değerlendirmelerinin ve sürdürülebilirlik şartlarının karşılanması gerekiyor.