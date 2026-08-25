Salgının kaynağı, Belçika’nın kuzeyindeki Flandre bölgesinde bulunan Laerco BV’ye ait tavuk çiftliğine kadar takip edildi. Potansiyel olarak bakteriyi taşıyan yaklaşık 2 milyon yumurtanın Belçika ve Lüksemburg’da piyasaya sürüldüğü belirtilirken, geri çağırma işlemleri başka Avrupa ülkelerine de genişletildi.

ÇİFTLİĞİN TAMAMI KAPATILDI

Salmonella bakterisi çiftlikte ilk olarak nisan ayının sonunda tespit edildi. Bunun üzerine mayıs ayında geniş çaplı bir geri çağırma başlatıldı. İlk incelemelerde bulaşmanın çiftlikteki dört kümesten yalnızca biriyle sınırlı olduğu düşünülüyordu.

Ancak yeni vakaların beklenen hızda azalmaması üzerine yeniden örnekler alındı. Yapılan testlerde ikinci bir kümeste de salmonella tespit edilince önlemler genişletildi. Yetkililer çiftliğin tamamını kapattı ve kanatlı hayvanlar itlaf edildi. 10 Ağustos'ta ise yeni bir geri çağırma kararı alındı.

Geri çağrılan serbest gezen tavuk yumurtalarının üzerinde 2-BE-1073-01, 2-BE-1073-02, 2-BE-1073-03 ve 2-BE-1073-04 kodlarının bulunduğu açıklandı. Yumurtaların çeşitli market zincirlerinde satışa sunulduğu belirtildi.

8 AVRUPA ÜLKESİNDE GERİ ÇAĞRILIYOR

Belçika'daki yetkililer yalnızca ülke içinde önlem almakla kalmadı. Söz konusu üreticiye ait yumurtalar tedbir amacıyla sekiz Avrupa ülkesinde daha geri çağrılıyor. Bunlar arasında Hollanda, Fransa, İtalya ve Portekiz de bulunuyor.

Yetkililerin en büyük endişelerinden biri, geri çağırmaya rağmen bazı yumurtaların hâlâ tüketicilerin evlerinde bulunabilecek olması. Bu nedenle etkilenen ürünlerin tüketilmemesi ve satın alındıkları mağazalara iade edilmesi istendi. Şu ana kadar salgın nedeniyle can kaybı bildirilmedi.

Salmonella enfeksiyonu genellikle ishal, ateş ve karın krampları gibi belirtilere neden oluyor. Özellikle küçük çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerde hastalık daha ağır seyredebildiğinden yumurtaların iyice pişirilmesi önem taşıyor.