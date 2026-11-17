Hint Okyanusu'nda bulunan adada her yıl yaşanan büyük göç, bu yıl da yağışların ardından başladı. 14 ve 15 Kasım'da kaydedilen görüntülerde on milyonlarca yengecin yolları geçtiği, özel köprülere tırmandığı ve kıyıya ulaşmaya çalıştığı görüldü. Yetkililer, yengeçlerin güvenli geçişini sağlamak için bazı yolları araç trafiğine kapattı.

YENGEÇLER İÇİN YOLLAR KAPATILDI

Christmas Adası Milli Parkı ekipleri, göç öncesinde yengeçlerin geçeceği güzergâhlarda hazırlık yaptı. Yolların kenarlarına kilometrelerce koruyucu bariyer yerleştirilirken, yengeçlerin araç trafiğine girmeden karşıya geçebilmesi için özel köprüler ve alt geçitler hazırlandı.

Yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki yengeç köprüsünden geçen hayvanların görüntüleri de canlı yayımlandı. Milli park yönetiminin 16 Kasım tarihli duyurusunda, Murray Road ve Northwest Point Road dahil bazı yolların göç nedeniyle kapalı olduğu bildirildi.

Yengeçlerin yoğun olduğu bölgelerde sürücüler için uyarı levhaları yerleştirildi. Göç sırasında bazı yollar tamamen kapatılırken bazı güzergâhlarda ise günün belirli saatlerinde araç geçişine izin veriliyor.

MİLYONLARCA YENGEÇ DENİZE ULAŞMAYA ÇALIŞIYOR

Kırmızı yengeçlerin toplu hareketinin nedeni üreme dönemi. Yılın büyük bölümünü ormanlık alanlarda geçiren hayvanlar, yağışlı mevsimin başlamasıyla birlikte kıyıya doğru ilerliyor.

Göçün zamanlamasında yağışların yanı sıra Ay'ın evreleri de etkili oluyor. Önce erkek yengeçler denize ulaşarak kıyıda yuvalar hazırlıyor. Ardından dişiler bölgeye geliyor ve çiftleşme gerçekleşiyor.

Dişi yengeçler, yumurtalarını yaklaşık iki hafta boyunca taşıdıktan sonra uygun gelgit koşullarında denize bırakıyor. Bir dişi yengeç tek seferde 100 bine kadar yumurta üretebiliyor.

Adanın en dikkat çekici doğa olaylarından biri olan göç, her yıl çok sayıda ziyaretçiyi de bölgeye çekiyor. Milyonlarca yengecin ormanlardan kıyıya uzanan yolculuğu, hava koşullarına bağlı olarak haftalarca devam edebiliyor.