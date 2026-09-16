Böceklerin özellikle Fairfield Terrace çevresinde yoğunlaştığı ve en az 13 evin etkilendiği bildirildi. Havanın serinlemesiyle sayıları azalmaya başlasa da sorun tamamen ortadan kalkmadı. Bölge sakinleri daha önce böyle bir durumla karşılaşmadıklarını söylüyor.

DUVARLARI VE ÇİTLERİ KAPLADILAR

İstilaya, Nysius cinsine ait ve İngilizcede "false chinch bug" olarak bilinen küçük tohum böceklerinin neden olduğu düşünülüyor. Çok büyük gruplar halinde hareket eden böcekler bahçe çitlerinden evlerin dış cephelerine kadar hemen her yüzeyi kapladı.

Bölge sakinlerinden Beth French, ilk olarak komşusunun bahçedeki atölyesinin böceklerle kaplandığını söylemesi üzerine durumun farkına vardı. Kısa süre sonra böceklerin çit boyunca ilerleyerek eve yöneldiğini, evin arka cephesinin ise zeminden çatıya kadar böceklerle kaplandığını anlattı.

İstila nedeniyle bazı sakinler yaklaşık bir aydır bahçelerini kullanamadıklarını belirtti. Böceklerin evlere girmesini engellemek için kapı ve pencereler kapalı tutulurken, insanların dışarıda uzun süre vakit geçirmekten de kaçındığı aktarılıyor.

HASAT SONRASI YİYECEK ARAMAYA BAŞLADILAR

Böceklerin bu kadar büyük gruplar halinde yerleşim alanlarına yönelmesinin arkasında çevredeki tarım arazilerinde yapılan hasadın bulunduğu düşünülüyor. Özellikle kolza tarlalarının erken hasat edilmesiyle, henüz gelişimini tamamlamamış böceklerin yiyecek ve nem bulmak için tarlalardan ayrıldığı belirtiliyor.

Milverton'daki olayın tek olmadığı, Somerset'in Blue Anchor bölgesinde de kısa süre önce benzer ölçekte bir istila yaşandığı bildirildi. Bu nedenle sorunun daha geniş bir alana yayılmış olabileceği değerlendiriliyor.

Bölge sakinleri belediye, çevre sağlığı birimleri ve diğer yetkili kurumlarla iletişime geçti. Ancak böceklerin insanlar açısından ciddi bir sağlık tehlikesi oluşturmadığı ve istilacı tür olarak değerlendirilmediği gerekçesiyle doğrudan bir müdahale yapılmadığı belirtildi. Böceklerin genel olarak zararsız olduğu ifade edilse de bazı bölge sakinleri dışarıdayken ısırılmaya benzer küçük rahatsızlıklar yaşadıklarını aktardı.