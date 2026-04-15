Hint Okyanusu’nda yer alan Christmas Adası’nda her yıl dikkat çekici bir göç gerçekleşiyor. Milyonlarca kırmızı yengeç, üreme dönemlerinde ormanlardan çıkarak sahillere doğru zorlu bir yolculuğa başlıyor.

Bu göç genellikle yağmur sezonunun başlamasıyla tetikleniyor. Nemli hava, yengeçlerin kurumasını önlediği için hayatta kalmaları açısından büyük önem taşıyor. Göçün zamanlaması yalnızca yağışa değil, ayın evreleri ve gelgitlere göre de şekilleniyor.

Yengeçler kilometreler süren yolculuk sırasında yolları, kayalıkları ve yerleşim alanlarını kaplıyor. Her yıl milyonlarca yengecin katıldığı bu göç, dünyanın en büyük hayvan göçlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Ancak bu yolculuk oldukça riskli. Araç trafiği, sıcaklık ve susuzluk gibi etkenler birçok yengeç için tehdit oluşturuyor. Bu nedenle ada yönetimi, göç döneminde bazı yolları kapatıyor ve özel geçiş alanları oluşturarak canlıları korumaya çalışıyor.

Göçün sonunda dişi yengeçler deniz kıyısına ulaşıp yumurtalarını suya bırakıyor. Larvalar bir süre okyanusta gelişimini sürdürdükten sonra hayatta kalanlar yeniden karaya dönerek yaşam döngüsünü devam ettiriyor.

Uzmanlara göre bu döngü, hem türün devamı hem de ekosistem dengesi açısından büyük önem taşıyor.