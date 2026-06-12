Birleşik Krallık’ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenirken, Kuzey Norfolk sahillerinde görülen yoğun denizanası artışı nedeniyle yetkililer vatandaşları uyardı. Kuzey Norfolk kıyılarında çok sayıda denizanasının karaya vurması üzerine resmi kurumlar ve gönüllü sahil güvenlik ekipleri, bölgeyi ziyaret edecek olan halka "bakın ama dokunmayın" çağrısında bulundu.

"DENİAZANASI PATLAMASI" DOĞAL BİR SÜREÇ

Konuyla ilgili açıklama yapan National Coastwatch Brancaster (Ulusal Sahil Gözetleme) sözcüsü, sahillerde yaşanan bu durumu bir "denizanası patlaması" (aşırı çoğalma) olarak nitelendirdi. Sözcü, durumun gerekçesini şu sözlerle aktardı:

"Yaz mevsimiyle birlikte deniz suyunun ısınması ve plankton miktarındaki artış, denizanası popülasyonunda büyük bir patlamayı tetikliyor. Vücutlarının %95'i sudan oluşan ve zayıf yüzücü olan bu canlılar, okyanus akıntılarına karşı koyamıyor. Karaya doğru esen güçlü rüzgarlar ve yüksek gelgitlerin de etkisiyle sığ sulara sürüklenen denizanaları, sular çekildiğinde sahilde mahsur kalıyor."

Yetkililer, tamamen doğal biyolojik bir süreç olan bu olayda, denizanalarının ölü ya da canlı fark etmeksizin sinsi ve can yakıcı şekilde sokma riskinin devam ettiğini vurguladı.

DOĞRU MÜDAHALE YÖNTEMLERİ AÇIKLANDI

Gönüllü kuruluş, denizanası sokması durumunda yapılması gereken ilk yardım adımlarına dair bir rehber yayınladı.

Uzmanlar, halk arasında yaygın olan yaranın üzerine idrar yapılması yönteminin kesinlikle uygulanmaması gerektiğini belirtti. Bunun yerine şu adımların izlenmesi önerildi:

Etkilenen bölgenin deniz suyuyla durulanması,

Varsa canlıya ait dikenlerin cımbız yardımıyla temizlenmesi,

Sokulan bölgenin 20 ila 45 dakika boyunca sıcak suda bekletilmesi.