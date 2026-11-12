Okyanus tabanındaki bir deniz altı dağında yaklaşık 2,8 milyon yılan balığının bir araya geldiği tespit edildi. Toplam ağırlıklarının 3 bin 500 tonu bulduğu tahmin edilen canlıların neden aynı noktada toplandığı ise henüz açıklanamadı.

Avustralya'nın bilimsel araştırma kurumu CSIRO tarafından işletilen RV Southern Surveyor-1 araştırma gemisinin 2007 yılında gerçekleştirdiği incelemede, Patience Seamount adlı deniz altı dağının üzerinde sıra dışı bir manzara kaydedildi. Araştırmacılar, basketwork eel olarak bilinen yılan balıklarının deniz tabanının hemen üzerinde büyük bir topluluk oluşturduğunu gözlemledi.

MİLYONLARCASI TEK NOKTADA TOPLANDI

Yapılan değerlendirmelere göre aynı bölgede yaklaşık 2,8 milyon yılan balığı bulunuyordu. Toplam ağırlıkları ise 3 bin 500 ton civarındaydı. Normalde okyanusun derinliklerinde dağınık halde yaşayan bu canlıların milyonlar halinde tek bir noktada toplanması bilim dünyasının ilgisini çekti.

Araştırmacılar, yılan balıklarının neden özellikle Patience Seamount'u tercih ettiğini henüz belirleyemedi. Mevcut gözlemler toplu hareketliliği ortaya koysa da bu davranışın arkasındaki neden konusunda doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor. Bilim insanları, milyonlarca canlının aynı noktada buluşmasının ardındaki sırrı çözmek için yeni araştırmalara ihtiyaç duyuyor.