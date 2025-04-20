Gary Kremen, 1995 yılında Match.com'u hayata geçirerek modern online flört kavramının öncüsü oldu. Başlangıçta taratılan fotoğrafların ve e-posta mesajlarının paylaşıldığı bir platform olarak kurulan site, 1996 yılına gelindiğinde 100 bin kullanıcıya ulaşmıştı.

SEVGİLİSİ DE BAŞARILI STRATEJİSİNE KAPILDI

Kadın kullanıcıları sisteme çekmek için özel tasarımlar geliştiren Kremen, siteyi daha güvenli ve anonim bir alan haline getirdi. Ancak bu strateji, kendi hayatında beklenmedik bir sonuca yol açtı: Sevgilisi de sistede tanıştığı bir adama aşık olarak Gary'yi terk etti...

Financial Times'a konuşan Kremen, "Sistemi kadınlar için tasarlamanız gerekiyor, erkekler için değil. Güvenlik; anonimlik ve samimiyet önceliğimizdi" diyerek o dönemki stratejisini anlattı.

Örneğin kullanıcı profillerinde kadınların kilosunu sormak yerine sadece "vücut tiipi" seçenekleri sunuluyordu."

EN BÜYÜK FLÖRT SİTESİNİN DOĞUŞU

Kremen'in online flört fikri; 1993 yılında Stanford Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra aşkı ararken doğdu.

Gazete ilanları ve ücretli 900'lü hatlarla tanışmanın çok verimsiz olduğunu fark eden Kremen, internet üzerinden insanları fotoğraflar ve mesajlarla bir araya getirme fikrini geliştirdi.

Bu vizyonla kredi kartından 2.500 dolar borç yaparak Match.com, Autos.com, Jobs.com ve Housing.com gibi alan adlarını satın aldı.

Match.com ise bu büyük dijital veritabanı planının ilk adımı oldu.

İNTERNETİN İLK YILLARINDA BİR DEVRİM

Başarının anahtarı, kadın kullanıcıların rahat hissedeceği bir ortam yaratmaktı. Bu süreçte Fran Maier gibi isimler de projeye katıldı ve "ilk buluşmada halka açık yerlerde buluşulmalı" gibi güvenlik kurallarının geliştirilmesine katkı sağladı.

Kremen, sokakta kadınlarla birebir görüşerek platform tasarımına yönelik geri bildirimler topladı.

İlk dönemlerde internet erişimi çok sınırlıydı. Kullanıcılar genellikle ofislerinden internete bağlanabiliyorlardı. Buna rağmen Match.com hızla büyüdü ve kullanıcı sayısı günde yüzde 4 oranında artış gösterdi.

Başta email üzerinde çalışan site, zamanla web tabanlı dinamik sayfalarla gelişti. Bu sistem günümüzde hala online platformlarda kullanılıyor.

Kremen'in aşk hayatı ise yıllar sonra yolunu buldu. 2008 yılında evlenen Kremen, iki çocuk sahibi oldu.