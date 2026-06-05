Survivor başta olmak üzere birçok popüler yapımla ekranların tanınan yüzlerinden biri haline gelen Alp Kırşan, son yıllarda sakin yaşam tarzıyla dikkat çekiyor. Televizyon kariyerini sürdürmesine rağmen hayatının merkezine ailesini ve doğayı koyan Kırşan, İzmir'deki müstakil evinde huzurlu bir yaşam sürüyor. Ünlü sunucunun yenilediği evi kadar günlük yaşamı ve hobileri de merak konusu oluyor.