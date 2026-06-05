Survivor başta olmak üzere birçok popüler yapımla ekranların tanınan yüzlerinden biri haline gelen Alp Kırşan, son yıllarda sakin yaşam tarzıyla dikkat çekiyor. Televizyon kariyerini sürdürmesine rağmen hayatının merkezine ailesini ve doğayı koyan Kırşan, İzmir'deki müstakil evinde huzurlu bir yaşam sürüyor. Ünlü sunucunun yenilediği evi kadar günlük yaşamı ve hobileri de merak konusu oluyor.
''İSTANBUL'DAN EGE'YE UZANAN YENİ HAYAT''
2014 yılında Zeynep Kırşan ile evlenen Alp Kırşan, bir süre sonra İstanbul'dan ayrılarak ailesiyle birlikte Bodrum'a yerleşti. Yaklaşık 10 yıl Bodrum'da yaşayan çift, ardından bir süre Antalya'da hayatını sürdürdü.
Farklı şehirlerde edindikleri deneyimlerin ardından son kararlarını veren çift, Alp Kırşan'ın memleketi İzmir'e yerleşti. Kırşan ailesi bugün Karşıyaka'daki evlerinde doğayla iç içe bir yaşam sürüyor.
EVİ BAŞTAN SONA YENİLEDİLER
Taşınma öncesinde satın aldıkları müstakil evi kapsamlı bir yenileme sürecinden geçiren çift, yapıyı tamamen kendi zevklerine göre yeniden tasarladı.
Alp Kırşan'ın dekorasyondan tadilat sürecine kadar birçok detayla yakından ilgilendiği, evin her köşesinde ise eşi Zeynep Kırşan'ın beğenilerinin ön planda tutulduğu belirtiliyor.
Pastel tonların hakim olduğu evde ahşap detaylar dikkat çekerken, geniş bahçesi ve ferah yaşam alanları aile yaşamına uygun şekilde tasarlandı.
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EGE'NİN ALTINI ÜSTÜNE GETİRİYOR
İzmir'e yerleştikten sonra bölgenin doğal ve tarihi güzelliklerini keşfetmeye başlayan Alp Kırşan, sosyal medya paylaşımlarında sık sık Ege turlarından kesitlere yer veriyor.
Ünlü sunucu zaman zaman Foça kıyılarında tekne turlarına çıkarken, tarihi mekanlara yaptığı ziyaretlerle de dikkat çekiyor. Kırşan'ın son dönemde ziyaret ettiği yerler arasında binlerce yıllık geçmişiyle öne çıkan Kyme Antik Kenti de bulunuyor.
İzmir'in farklı ilçelerini ailesiyle birlikte gezen Kırşan, doğayla iç içe vakit geçirmeyi tercih ediyor.
EN BÜYÜK TUTKULARINDAN BİRİ BALIK TUTMAK
Yoğun şehir hayatını geride bırakan Alp Kırşan'ın en sevdiği aktivitelerden biri de balık tutmak. Fırsat buldukça sahile inen ve teknesiyle denize açılan ünlü isim, sakinliğin tadını oltasının başında çıkarıyor.
Doğa yürüyüşleri, deniz keyfi ve balıkçılık, Kırşan'ın yeni yaşam düzeninin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
''HAYAL ETTİĞİMDEN DAHA GÜZEL OLDU''
Zeynep Kırşan, evlerinin tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada mutluluğunu, "Hiç bu kadarını hayal etmemiştim, inanılmaz mutluyum" sözleriyle dile getirmişti.
Televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Alp Kırşan ise bugün ailesiyle birlikte Ege'nin huzurlu atmosferinde yaşamını sürdürürken, doğa ve denizle iç içe geçen yeni hayatının tadını çıkarıyor.
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