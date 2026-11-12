Televizyon ve sinema dünyası, 2000'li yıllara damga vuran komedi yıldızından gelen acı haberle sarsıldı. Amerikalı oyuncu ve stand-up komedyeni Anthony Clark, 62 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık sorunları yaşadığı öğrenilen usta oyuncunun, zatürre ve buna bağlı gelişen komplikasyonlar nedeniyle yaşama veda ettiği bildirildi.

ROL ARKADAŞINDAN DUYGU DOLU PAYLAŞIM

Ünlü oyuncunun vefatını, "Yes, Dear" dizisinde altı sezon boyunca birlikte kamera karşısına geçtiği rol arkadaşı Mike O'Malley sosyal medya hesabından duyurdu. Clark ile tanıştıkları ilk günleri hatırlatan O'Malley, eski dostunun eşsiz mizah anlayışına ve sahne enerjisine vurgu yaparak yürek burkan bir veda mesajı yayımladı. Acı haberin ardından dizinin diğer yıldızları ve komedi dünyasından peş peşe taziye mesajları geldi.

6 SEZON BOYUNCA EKRANLARA DAMGA VURMUŞTU

Kamera karşısına geçmeden önce stand-up sahnelerinde fırtınalar estiren Anthony Clark, 1990'lı yıllarda ABD'nin Boston kentindeki tek kişilik gösterileriyle adını duyurmuştu. Asıl büyük çıkışını ise 2000 yılında başlayan "Yes, Dear" dizisiyle yakaladı. Aynı evde yaşayan iki farklı ailenin eğlenceli maceralarını konu alan yapımda Mike O'Malley, Jean Louisa Kelly ve Liza Snyder ile başrolleri paylaşan Clark, altı sezon boyunca sergilediği unutulmaz performansla televizyon tarihine adını yazdırdı.

ANTHONY CLARK KİMDİR?

4 Nisan 1964'te ABD'nin Virginia eyaletinde dünyaya gelen Anthony Clark, Amerikalı oyuncu ve stand-up komedyenidir. 1990'lı yıllarda Boston'daki komedi kulüplerinde sahne alarak kariyerine başlayan Clark, doğal oyunculuğu ve sıcak mizah tarzıyla kısa sürede televizyon yapımcılarının dikkatini çekti. "Yes, Dear" dizisinde hayat verdiği Greg Warner karakteriyle dünya çapında şöhrete kavuştu.

HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

Hem beyaz perdede hem de televizyon ekranlarında iz bırakan Anthony Clark'ın ses getiren başlıca yapımları şunlardır:

Yes, Dear (2000–2006): Kariyerinin zirvesi olan bu efsane komedi dizisinde canlandırdığı Greg Warner karakteriyle 6 sezon boyunca milyonları güldürdü.

The Rock / Kaya (1996): Nicolas Cage ve Sean Connery'nin başrollerini paylaştığı kült aksiyon filminde Paul karakterine hayat verdi.

Boston Common (1996–1997): Başrolünde yer aldığı bu sitcom dizisiyle televizyon dünyasında ilk büyük çıkışını yakaladı.

Soul Man (1997–1998): Dan Aykroyd ile birlikte kamera karşısına geçtiği komedi dizisinde Rahip Todd Tucker rolünü üstlendi.

The Thing Called Love (1993): River Phoenix ve Sandra Bullock ile birlikte rol aldığı romantik drama filminde Billy karakterini canlandırdı.

Say It Isn't So (2001): Komedi türündeki sinema filminde Jimmy Mitchelson rolüyle izleyici karşısına çıktı.