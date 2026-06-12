Ekonomik hareketliliği desteklemek ve mükelleflerin ödeme süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla hazırlanan yeni düzenleme, kamuya olan borç yükümlülüklerini yeniden yapılandırıyor. 12 Haziran 2026 itibarıyla detayları netleşen bu hamle, hem bireysel borçlular hem de ticari işletmeler için kritik bir nefes borusu olma niteliği taşıyor.

Ödeme Planlarında Esneklik: 72 Aya Kadar Vade

Yeni düzenleme, mükelleflerin mali durumlarına göre özelleştirilmiş ödeme seçenekleri sunuyor. Kamu borçları için standart ödeme süresi 36 ay olarak belirlenirken, ekonomik olarak zorluk çeken vatandaşlar için bu süre 48 aya, daha ağır şartlara sahip mükellefler için ise 72 aya kadar uzatılabilecek.

Ödeme planına dair öne çıkan diğer detaylar şöyle:

KDV ve BSMV: Bu kalemlerdeki borçlar için azami 12 taksit uygulaması devam edecek.

Yerel Yönetimler: Belediyeler, il özel idareleri ve YİKOB bünyesindeki borçlar için daha esnek bir yapılandırma modeli uygulanacak ve borçlar 72 taksite kadar bölünebilecek.

Teminat Sınırında 10 Kat Artış

Düzenlemenin en çok ses getiren maddelerinden biri, teminatsız yapılandırma sınırının yükseltilmesi oldu. Daha önce 1 milyon TL olan teminatsız işlem limiti, yeni düzenlemeyle 10 milyon TL seviyesine çıkarıldı.

Bu sayede, vergi dairelerine borcu olan mükelleflerin yaklaşık yüzde 99’unun herhangi bir teminat göstermeden yapılandırma hakkından faydalanabileceği öngörülüyor. 10 milyon TL’yi aşan borçlarda ise sadece aşan tutarın yarısı kadar teminat (banka teminat mektubu veya taşınmaz ipoteği) yeterli kabul edilecek.

Kapsam Geniş, Başvuru İçin Son Tarih 31 Ağustos

Düzenleme; gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, trafik cezaları, harçlar, ecrimisiller, adli para cezaları ve öğrenim kredisi borçlarını içine alıyor. 5 Haziran 2026 ve öncesindeki vadesi gelmiş kamu alacaklarının büyük bir bölümü bu kapsama dahil edilecek.

Dikkat Edilmesi Gerekenler: