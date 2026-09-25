Hükümet, dar gelirli ailelerin yaşam koşullarını desteklemek amacıyla iki ayrı sosyal program yürütüyor.

Bir yandan İstanbul’da barınmayı kolaylaştırmak için hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesinin ilk etabında başvuru süresi bugün tamamlanıyor.

Diğer yandan kamuoyunda "vatandaşlık maaşı" ismiyle bilinen ve dar gelirli aileleri hedefleyen GETAD modelinde yasal süreç ve altyapı hazırlıkları sürdürülüyor.

KİRALIK SOSYAL KONUT PROJESİNDE BAŞVURU SÜRECİ BUGÜN BİTİYOR

İstanbul genelinde konut erişimini desteklemek amacıyla planlanan 15 bin kiralık sosyal konut projesinin 1.071 konutluk ilk etabında başvurular bugün sona eriyor.

Süreci tamamlamak isteyen vatandaşların e-Devlet portalında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) "Konut / İşyeri Başvuru" hizmetini kullanması gerekiyor.

12 İLÇEDE DAĞILIM VE TAHSİS ŞARTLARI

Başvuru durumları yine e-Devlet platformundaki "Konut / İşyeri Başvuru" sekmesinden izlenebilecek.

Konutların ilçe bazındaki dağılımı ve aile tipine göre tahsis detayları şu şekildedir:

Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören: Toplam 360 konut

Maltepe, Tuzla ve Kartal: Toplam 330 konut

Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar: Toplam 291 konut

Arnavutköy: 90 konut

Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1; iki ya da daha fazla çocuklu ailelere ise 2+1, 3+1 veya 4+1 tipindeki konutlar verilecek.

ÖDEME PLANI VE SABİT FİYAT DÖNEMİ

Teslimlerin ekim ayında başlaması hedefleniyor. Konut tipine göre başlangıç kira bedelleri şöyle belirlendi:

1+1 Konutlar: 10.000 TL

2+1 Konutlar: 12.000 TL

3+1 Konutlar: 15.000 TL

4+1 Konutlar: 18.000 TL

Belirlenen kira bedelleri teslim tarihinden itibaren 12 ay boyunca sabit kalacak. Bu dönemin ardından gelen ilk ocak ayında kira tutarlarına TÜFE oranında güncelleme yapılacak.

3 YILLIK KULLANIM SINIRI

Kira ödemeleri, konut teslimini izleyen ayın 20’sinde başlayacak. Konutlarda oturum süresi 3 yılla sınırlandırıldı ve uzatılamayacak. Bu 3 yıllık zaman diliminde kendi konutunu satın alan hak sahiplerinin sosyal konutu tahliye etmesi şart koşuluyor.

VATANDAŞLIK MAAŞI İÇİN YASAL DÜZENLEME TAKVİMİ

GETAD kapsamında yürütülen altyapı çalışmalarında yardım tutarlarının bölge bazlı olarak farklılaşması planlanıyor.

Planlamaya göre 2027 bütçesinin Meclis sürecinin tamamlanmasının ardından gerekli bütçe düzenlemeleri yapılacak ve gereksinim duyulması halinde yasal adımlar atılacak. Sistemin 2027 yılında devreye girmesi öngörülüyor.

YENİ DESTEK MODELİNİN DETAYLARI

Sistem kapsamına alınan ve geliri belirli bir sınırın altında kalan hanelere gıda, kira ve ısınma desteği sağlanacak. En düşük emekli aylığı tartışmalarını da etkilemesi beklenen GETAD ile mevcut sosyal yardım mekanizması; aile merkezli, kapsayıcı ve kişi başına asgari gelir düzeyini garanti edecek şekilde yeniden yapılandırılacak.

BÖLGESEL İHTİYAÇLARA GÖRE DESTEK

Verilecek yardım türlerinin yerel ihtiyaçlara göre biçimleneceği ifade ediliyor. Yapılan değerlendirmelerde şu ifadeler yer aldı:

"Tek tek il il, ilçe ilçe ihtiyaçlar belirleniyor. Gelir düzeyi düşük ailelerin tamamına aynı destekler sağlanmayacak, Antalya'da verilen destekle Hakkari'de verilen aynı olmayacak, ihtiyaçlar ve ailelerin bütçelerindeki ağırlığı çerçevesinde kimi yerde enerji, ısınma, kimi yerde kira yardımı gibi ihtiyaçlarına göre belirlenecek"