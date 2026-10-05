Vergi Usul Kanunu uyarınca her yıl belirlenen yeniden değerleme oranının kesinleşmesine yaklaşık bir aylık süre kaldı.

2026 yılı için yüzde 25,49 olarak uygulanan oran, 2026 eylül ayı itibarıyla yüzde 27,81 seviyesine ulaştı. Ekim ayı enflasyon rakamlarının duyurulmasıyla netlik kazanacak olan yeni oran, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Cumhurbaşkanı'nın mevzuat çerçevesinde söz konusu oranı artırma veya azaltma yetkisi bulunuyor.

GELİR VERGİSİ İSTİSNALARI VE ÇALIŞAN ÖDEMELERİ

Yeniden değerleme oranındaki artış, çalışanlara sağlanan yemek ve ulaşım giderlerinin vergi istisna sınırlarını doğrudan etkileyecek.

Mevcut durumda KDV hariç 301,20 TL (KDV dahil 330 TL) olarak uygulanan günlük yemek bedeli istisnası ve servis sağlanmayan durumlarda geçerli olan ulaşım bedeli istisnası yeni oran nispetinde yeniden hesaplanacak.

Gayrimenkul ve menkul sermaye iratlarına ilişkin beyan ve istisna sınırları da güncellenecek kalemler arasında yer alıyor. Bu kapsamda:

2026 yılında 58.000 TL olarak uygulanan mesken kira geliri istisnası artırılacak.

Tevkifata tabi menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarının beyanında esas alınan 400.000 TL'lik sınır yükseltilecek.

Tevkifat veya istisnaya tabi olmayan sermaye iratlarında geçerli olan 22.000 TL'lik muafiyet tutarı güncellenecek.

Ticari kazançlarda kiralanan binek otomobillere ilişkin aylık 46.000 TL'lik gider kabul edilebilir kira bedeli sınırı yeniden düzenlenecek.

HARÇLAR, IMEI KAYIT BEDELİ VE DÜZENLEMELER

Harçlar Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamındaki maktu tutarlar da yeni oran doğrultusunda revize edilecek:

IMEI Kayıt Ücreti: 2026 yılında 54.258 TL olarak tahsil edilen yurt dışından getirilen telefonların kayıt ücreti artırılacak.

Yurt Dışı Çıkış Harcı: Halen 1.250 TL olarak uygulanan harç tutarı netleşen oran nispetinde yeniden belirlenecek.

Ruhsat Harçları: 5 yıllık süreyle düzenlenen silah taşıma ve bulundurma ruhsat harçları ile diğer maktu harçlar yeni tarifeye uyarlanacak.

Bunun yanı sıra fatura kesme mecburiyeti sınırı, amortisman ayırma limitleri, gayrimenkul satış kazancı istisnaları ve temettü gelirleri beyan sınırları da açıklanacak nihai oran doğrultusunda 2027 takvim yılı için geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek.