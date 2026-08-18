Apple'ın Siri yapay zeka güncellemelerini zamanında sunamaması gerekçesiyle açılan toplu davada uzlaşma takvimi netleşti. Şirketin kabul ettiği 250 milyon dolarlık anlaşma kapsamında, mağduriyet yaşayan belirli iPhone sahiplerine ödeme yapılması öngörülüyor.

TAZMİNAT ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Mahkeme belgelerine göre davanın nihai onay duruşması 24 Şubat 2027 tarihinde gerçekleştirilecek. Uzlaşmanın mahkeme tarafından resmen onaylanmasının ardından başvuru ve ödeme takvimi açıklanacak. Hak kazanan kullanıcıların ödemelerini alabilmesi için 2027 yılı içerisindeki nihai kararın açıklanması gerekecek.

KİMLER 95 DOLARLIK TAZMİNATI ALABİLECEK?

Tazminat hakkından faydalanabilmek için belirli koşulların karşılanması gerekiyor. Anlaşma kapsamında 10 Haziran 2024 ile 29 Mart 2025 tarihleri arasında ABD sınırları içerisinde satılan iPhone 15 Pro veya iPhone 16 modellerinden birini satın alan ve Siri'nin vaat edilen yapay zeka özelliklerinin gecikmesinden etkilenen kullanıcılar bu ödemeden yararlanabilecek.

TÜRKİYE'DEKİ İPHONE KULLANICILARI FAYDALANABİLİR Mİ?

Hazırlanan uzlaşma paketi yalnızca ABD pazarında satılan cihazları kapsıyor. Türkiye'den satın alınan iPhone 15 Pro ve iPhone 16 modelleri yasal sürecin dışında kaldığı için Türkiye'deki kullanıcılar bu tazminat ödemesinden yararlanamayacak.



