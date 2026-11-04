Televizyon sektöründe reklam gelirlerinin azalmasıyla yaşanan ekonomik kriz, oyuncuların ücretleri üzerinden yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Dizi sektöründe oyunculardan fedakârlık yapmalarının istenmesine İlker Aksum ve Özge Özpirinçci'den itiraz geldi.

İLKER AKSUM'DAN NET YANIT: İNDİRİM YAPILMAMALI

ATV'nin Altı Üstü İstanbul dizisinde rol alan İlker Aksum, katıldığı oyun galasında dizi sektöründeki krize ilişkin soruları yanıtladı. Oyuncuların ücretlerinde indirime gitmesinin doğru olup olmadığı sorulan Aksum, "İstenmemeli, istenilirse de yapılmamalı" dedi.

Dizisinin geleceğine ilişkin de konuşan oyuncu, "Kıyasıya bir yarış var diziler arasında, biz galiba devam" ifadelerini kullandı.

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ: SADECE BAŞROLLERİN İNDİRİM YAPMASIYLA ÇÖZÜLMEZ

Oyuncu Özge Özpirinçci de dizi sektöründe yaşanan ekonomik sıkıntılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. TV100'ün haberine göre Özpirinçci, yaşanan krizin yalnızca başrol oyuncularının ücretlerinden feragat etmesiyle çözülemeyeceğini söyledi.

Sektörün binlerce kişiye istihdam sağladığını vurgulayan oyuncu, "Bir magazin malzemesi olabilecek bir konu değil. Binlerce insanın ekmek teknesi olan bir sektör" dedi.

Ücret indiriminin çözüm olarak sunulmasına karşı çıkan Özpirinçci, "Dolayısıyla bunun sadece başrollerin indirim yapması ya da gelecek sezon zam yapmamasıyla çözülecek bir konu olduğunu düşünmüyorum. Fedakârlık olarak adlandırılmasını da doğru bulmuyorum" ifadelerini kullandı.

HAZAR ERGÜÇLÜ: BİR ŞEYLERİ KÖKÜNDEN ÇÖZER Mİ

Hazar Ergüçlü, reklam kriziyle ilgili ''Oyuncuların feragat etmesi bir şeyleri kökünden çözer mi bilmiyorum. Bu problem uzun zamandır var, dile gelmiyordu. Artık belli ki sınıra yaklaşılmış, piyasa çok zor durumda.'' diye konuştu.

Ergüçlü, ''Bir sürü insan işsiz kalıyor, çok üzücü. Kaşelerin etkisinden daha büyük şeylerin etkisi vardır diye düşünüyorum. Herkes zaten kısıyor, ekonomiye ayak uydurmak için. Ekip arkadaşlarıma yapıma, yardımcı olmak isterim böyle durumda.'' diye de ekledi.

SET ÇALIŞANLARI İÇİN ZOR GÜNLER

Asena Tuğal, ''Oyuncu buradaki son halka, çok konuşulacak şey var. Konu uzun, starın aldığı para çok küçük bir şey. Diğer oyuncular çok zor durumda. Piyasayı sermaye regüle ediyor. Bizim taleplerimiz hala konuşulmuyor. '' ifadelerini kullandı.

Kaan Urgancıoğlu, ''Üzüntüyle toparlanmasını bekliyorum bu durum. Set çalışanları için zor şeyler söz konusu olduğunu biliyorum. Dilerim bir an önce düzelir.'' diye belirtti.