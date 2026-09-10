Apple, merakla beklenen yeni iPhone modellerini düzenlediği etkinlikle tanıttı. Şirket, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max’in yanı sıra yıllardır üzerinde çalıştığı ilk katlanabilir iPhone modelini de kullanıcıların karşısına çıkardı. “iPhone Duo” adı verilen yeni model, etkinliğin en dikkat çeken ürünü oldu.

IPHONE 18 PRO 137 BİN 999 TL’DEN BAŞLIYOR

Yeni iPhone 18 Pro’nun Türkiye’deki başlangıç fiyatı 137 bin 999 TL olarak açıklandı. Model; 256 GB, 512 GB, 1 TB ve 2 TB olmak üzere dört farklı depolama seçeneğiyle satışa sunulacak.

256 GB: 137 bin 999 TL

512 GB: 154 bin 999 TL

1 TB: 189 bin 999 TL

2 TB: 243 bin 999 TL

IPHONE 18 PRO MAX’İN FİYATI 149 BİN 999 TL

Daha büyük ekranıyla öne çıkan iPhone 18 Pro Max ise Türkiye’de 149 bin 999 TL başlangıç fiyatıyla satışa çıkacak. Modelin 2 TB depolama alanına sahip en üst versiyonu 255 bin 999 TL olacak.

256 GB: 149 bin 999 TL

512 GB: 166 bin 999 TL

1 TB: 200 bin 999 TL

2 TB: 255 bin 999 TL

YENİ A20 PRO ÇİP VE DEĞİŞKEN DİYAFRAM

Apple, yeni Pro modellerinde performans tarafında A20 Pro çipini kullandı. 2 nanometre üretim teknolojisine sahip işlemcide 6 çekirdekli CPU ve 7 çekirdekli GPU bulunuyor. Şirket, yeni GPU’nun A19 Pro’ya göre yüzde 40’a varan performans artışı sunduğunu belirtiyor.

Kamera bölümünde ise 48 MP Fusion ana kamera öne çıkıyor. Apple, ilk kez iPhone modellerinde değişken diyafram teknolojisine yer vererek çekim sırasında daha fazla kontrol imkanı sunuyor. Yeni Pro modellerinde Dynamic Island da önceki nesillere göre küçültüldü.

Pil ve şarj konusunda da geliştirmeler yapan Apple, iPhone 18 Pro’nun yaklaşık 15 dakikada yüzde 50 seviyesine ulaşabildiğini açıkladı. iPhone 18 Pro Max ise şirketin bugüne kadarki en uzun pil ömrüne sahip iPhone modeli olarak tanıtıldı.

Yeni modeller siyah, gümüş, buzul ve burgonya olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak.

ÖN SİPARİŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Türkiye’de iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max için ön siparişler 12 Eylül Cumartesi günü saat 15.00’te başlayacak. Yeni telefonlar 18 Eylül Cuma günü mağazalardaki yerini alacak.

APPLE’IN İLK KATLANABİLİR IPHONE’U: IPHONE DUO

Gecenin en büyük sürprizi ise Apple’ın ilk katlanabilir iPhone modeli iPhone Duo oldu. Kitap şeklinde açılıp kapanan cihaz, şirketin iPhone tarihinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak öne çıktı.

Cihazın dış bölümünde 5,4 inç, açıldığında ise 7,6 inç Super Retina XDR ekran bulunuyor. Katlanabilir iç ekran, iPhone 18 Pro Max’e kıyasla yüzde 50 daha geniş bir görüntüleme alanı sunuyor.

TOUCH ID YILLAR SONRA GERİ GELDİ

iPhone Duo’nun dikkat çeken özelliklerinden biri de Touch ID’nin yeniden kullanılması oldu. Parmak izi okuyucusu telefonun yan tarafındaki düğmeye entegre edildi.

Gücünü A20 Pro işlemciden alan iPhone Duo’da iki adet 48 MP arka kamera bulunuyor. Katlanabilir ekranın altında ise kullanılmadığında görünmeyen bir FaceTime kamerası yer alıyor. Model ayrıca Apple Pencil desteğiyle geliyor.

IPHONE DUO’DA FİYAT 336 BİN TL’YE YAKLAŞIYOR

Apple’ın katlanabilir iPhone’u, fiyatıyla da diğer modellerden ayrılıyor. iPhone Duo’nun 256 GB versiyonu Türkiye’de 229 bin 999 TL’den başlayacak. 2 TB depolama alanına sahip modelin fiyatı ise 335 bin 999 TL’ye kadar çıkacak.

256 GB: 229 bin 999 TL

512 GB: 246 bin 999 TL

1 TB: 280 bin 999 TL

2 TB: 335 bin 999 TL

IPHONE DUO EKİMDE SATIŞA SUNULACAK

iPhone Duo, Pro modellerinden yaklaşık bir ay sonra satışa çıkacak. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu ülkelerde cihaz için ön siparişler 16 Ekim Cuma günü başlayacak. Telefon 23 Ekim Cuma günü satışa sunulacak.

EN UCUZ YENİ IPHONE 137 BİN 999 TL

Apple’ın tanıttığı üç yeni model arasında en düşük fiyatlı seçenek iPhone 18 Pro oldu. 137 bin 999 TL’den başlayan modelin ardından 149 bin 999 TL başlangıç fiyatıyla iPhone 18 Pro Max geliyor. İlk katlanabilir iPhone olan Duo’nun başlangıç fiyatı ise 229 bin 999 TL. Serinin en pahalı seçeneği, 335 bin 999 TL’lik 2 TB iPhone Duo olacak.