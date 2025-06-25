Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haziran ayında jeopolitik riskler yüzünden faiz indirimine gitmeyerek yılın dördüncü toplantısında politika faizini beklentiler yönünde yüzde 46'da sabit tuttu.

Merkez Bankası yılın dördüncü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler doğrultusunda mayıs ayı enflasyonu TÜİK verilerine göre yüzde 1,53 olarak açıklandı. Yıllık enflasyon oranı ise yüzde 35,41 seviyesine kadar düştü. İktidara yakın yandaş medya, sanayiciler ve sektör temsilcileri tarafından yüksek faizle ilgili sürekli topun ağzında olan Şimşek ve ekonomi yönetiminin haziran ayında Orta Doğu'daki gelişmeler olmasaydı faiz indirimine gitmesi bekleniyordu.

PPK METNİNDEN ÇIKARILAN İBARE VE JEOPOLİTİK RİSKLER

PPK metninden çıkarılan ifadeyi ekonomistler temmuz ayında indirime gidileceğine işaret etmişti. PPK metninden "Gerekirse duruşu sıkılaştırırız" ibaresi kaldırıldı, sadece "tüm araçlar kullanılacaktır" ibaresi kullanılmıştı. Ancak metinde yer alan jeopolitik riskler izlenecek ibaresi de temmuz ayında faiz indirimi soru işaretlerine neden olarak TCMB'nin bekleyeceği öngörülmüştü. Analistlere göre ateşkes haberlerinin gelmesiyle birlikte Merkez Bankası'nın önünde faiz indirimi için engel kalmadı.

İNDİRİMLER ENFLASYONİST BASKIYI AZALTIYOR

Ancak gerginliklere ABD'nin de dahil olmasıyla birlikte petrol fiyatları yükseldi. Son bir ayda hem benzine hem de motorine peş peşe zamlar geldi ve ekonomistler bu zamların haziran ayı enflasyon verisini yüzde 1 etkileyeceğini öngördü. Ancak ateşkes haberleriyle birlikte petrol fiyatları düşüşe geçti ve son olarak bu geceden itibaren motorin ve benzine dev indirimler gelmesine kapı araladı.

Böylece enerji fiyatlarının düşmesi beklenirken enflasyon oranının da bu yüksek gelmeyeceği öngörülüyor. Ancak sebze-meyve fiyatlarındaki yükseliş enflasyonist baskı oluşturmaya devam ediyor.

BANKACILIK DEVLERİ BEKLENTİLERİNİ AÇIKLADI

Citi, Haziran ayı Para Politikası Kurulu (PPK) kararının beklenildiği gibi gerçekleştiğini belirttiği raporunda beklenmeyen bir şok yaşanmazsa TCMB'nin temmuz ayında faiz indirimine gideceğini öngördü.

JP Morgan tarafından yayımlanan rapora göre ise TCMB'nin mayısa göre daha güvercin olduğuna dikkat çekildi. Rapordaki verilere göre her PPK toplantısı boyunca 250 baz puanlık indirimler yapılacağı ve yıl sonunda faizin yüzde 36'ya kadar düşeceği tahmin ediliyor.

Alman devi Deutsche Bank ise TCMB ,çin yayımladığı raporda temmuzda indirimin 'ufukta göründüğünü' belirtti. Temmuzda indirim döngüsünün başlayacağını vurgulayan banka, ilk indirimin 250 baz puan olacağını ve yıl sonunda da faizin yüzde 37,5 seviyesine kadar çekileceğini açıkladı.