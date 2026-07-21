2026 yılının ikinci yarısına girilmesiyle birlikte gözler 2027'de uygulanacak asgari ücrete çevrildi. 1 Ocak 2026 itibarıyla net 28 bin 75 TL olarak belirlenen asgari ücretin gelecek yıl hangi oranda artacağı merak edilirken, yeni dönemde mevcut sistemden farklı bir modelin gündeme gelebileceği konuşuluyor.

BÖLGESEL VE SEKTÖREL SİSTEM HESABI

Edinilen bilgilere göre hükümet, iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını daha kapsamlı şekilde karşılayacak yeni bir asgari ücret modeli üzerinde hazırlık yürütüyor. Çalışmalarda, farklı bölgelerdeki yaşam maliyetleri, ekonomik gelişmişlik düzeyleri ve sektörlerin ihtiyaçlarının dikkate alınacağı ifade ediliyor.

Hazırlık sürecinin ilerlemesi halinde işçi ve işveren temsilcilerinin de görüşleri alınacak. Yeni modelde çalışanların gelir kaybı yaşamaması ve işverenlerin üretim sürdürülebilirliğinin korunması temel hedefler arasında yer alıyor.

BAKANLIK SÜRECİ YÖNETİYOR

Taslak çalışmaların ilk aşamasının ilgili kurumlar tarafından değerlendirileceği belirtiliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen süreçte, hazırlıkların olgunlaşmasının ardından nihai kararın verilmesi bekleniyor.

DÜNYADA FARKLI MODELLER UYGULANIYOR

Birçok ülkede asgari ücret sistemi tek tip uygulanmıyor. Bölgesel veya sektörel farklılıkları esas alan modeller, ekonomik koşullara göre değişiklik gösterebiliyor.

ABD'de federal asgari ücret bulunsa da eyaletler ve bazı şehirler daha yüksek taban ücret belirleyebiliyor. Kanada'da ücretler eyaletlere göre farklılaşırken, Japonya'da 47 idari bölgenin her biri kendi asgari ücretini uyguluyor. Çin ve Hindistan'da da ücretler eyaletlerin ve şehirlerin ekonomik yapısına göre belirleniyor.

AVRUPA'DA DA TEK TİP UYGULAMA YOK

Avrupa ülkelerinde de farklı uygulamalar dikkat çekiyor. Almanya'da ülke genelinde geçerli yasal bir asgari ücret bulunurken, bazı sektörlerde toplu iş sözleşmeleriyle daha yüksek ücretler uygulanabiliyor.

İtalya ve Avusturya'da yasal asgari ücret yerine sektör bazlı toplu iş sözleşmeleri belirleyici olurken, Belçika'da ulusal taban ücretin yanı sıra birçok sektörde toplu sözleşmelerle daha yüksek ücret seviyeleri uygulanıyor.

2027 ZAMMI İÇİN BEKLENTİLER ARTIYOR

Yeni asgari ücret modeline ilişkin çalışmaların nasıl şekilleneceği ve uygulanıp uygulanmayacağı önümüzdeki süreçte netlik kazanacak. Hükümetin hazırlıkları tamamlamasının ardından, 2027 yılı asgari ücretinin hem zam oranı hem de belirleme yöntemi kamuoyunun en önemli gündem başlıklarından biri olmaya devam edecek.