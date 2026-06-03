Süreç, Antalya 12. Aile Mahkemesi'nin 2025 yılında görülen bir dava kapsamında yaptığı başvuruyla başladı. Mahkeme, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde yer alan yoksulluk nafakasının "süresiz olması" hükmünün Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal isteminde bulundu.

GENEL KURULDA ELE ALINACAK

Yüksek Mahkeme, söz konusu başvuruyu yarınki Genel Kurul gündemine dahil etti.

AYM'nin yapacağı değerlendirme sonucunda düzenlemenin iptal edilmesine, başvurunun reddedilmesine veya dosyanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilebilecek.

'YÜKÜMLÜNÜN KUSURU ARANMAZ'

Türk Medeni Kanunu'nun "yoksulluk nafakası" başlıklı 175. maddesinde, "Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz" hükmü yer alıyor.