Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kendisine yöneltilen soru önergesini yanıtlayarak emekli ve memur maaşları ile asgari ücretteki artışlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Konu, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın tarafından Meclis gündemine taşındı.

Aydın'ın verdiği soru önergesinde Şimşek'e şu sorular yöneltildi:

-Son üç yılda asgari ücret, en düşük memur maaşı, ortalama memur maaşı, en düşük emekli aylığı ve ortalama emekli aylığının TÜFE’den arındırılmış reel değişimi ayrı ayrı nedir?

-Enflasyonla mücadele programı kapsamında vatandaşların satın alma gücünde kalıcı artış sağlanması için 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin hangi somut hedefler belirlenmiştir?

MEMUR YÜZDE 39,38, EMEKLİ YÜZDE 39,52, ASGARİ ÜCRETLİ YÜZDE 27,01 ZAM ALDI

Soru önergesini yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi programının hedefini “Yüksek, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme ile refah artışı sağlamaktır” sözleriyle açıkladı.

Şimşek şu ifadeleri kullandı:

-2026 yılında en düşük memur maaşında yüzde 39,38 oranında, en düşük emekli aylığında yüzde 39,52 oranında ve asgari ücrette sene başından geçerli olmak üzere yüzde 27,01 oranında artış sağlanmıştır.

-2002 yılının Aralık ayından bugüne aile yardımı dâhil en düşük memur maaşında reel olarak yüzde 261 oranında, en düşük emekli aylığında reel olarak yüzde 621 oranında ve asgari ücrette reel olarak yüzde 207 oranında artış sağlanmıştır.

-Ayrıca, vergi sistemimiz hâlihazırda ücret gelirlerini diğer gelir unsurlarından farklı bir şekilde pozitif olarak ayrıştırmaktadır.

-Mevcut vergi oranları, ücret gelirleri için diğer gelir unsurlarına nazaran daha yüksek tutarlardaki matrahlara uygulanmaktadır.

"ASGARİ ÜCRET VERGİ DIŞI BIRAKILDI"

-Diğer taraftan, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren asgari ücret vergi dışı bırakılmış, asgari ücretin üzerinde ücret alanlarda ise asgari ücretin gelir vergisi matrahına isabet eden tutar gelir vergisinden, brüt asgari ücrete isabet eden tutar damga vergisinden istisna edilmiştir.