2027 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi amacıyla işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin bir araya geleceği maraton önümüzdeki ay başlıyor.

Geçtiğimiz yıl yapılan görüşmelerde yüzde 27,01 oranında artışa gidilmiş ve net asgari ücret 22 bin 104 TL 67 kuruştan 28 bin 75 TL 50 kuruşa yükseltilmişti.

Yeni dönem pazarlıklarında ise enflasyon verileri, makroekonomik göstergeler ve çalışanların alım gücü kriterleri masadaki temel başlıkları oluşturacak.

2027 ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayında toplanacağını duyurdu.

Komisyonun aralık ayı boyunca sürdüreceği toplantıların ardından yeni ücretin yıl sonuna kadar kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Önceki yıllardaki uygulama takvimine paralel olarak, aralık ayının son haftasında netleşmesi öngörülen yeni asgari ücret, 1 Ocak 2027 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek. Kararın açıklanacağı kesin gün ise henüz ilan edilmedi.

YÜZDE 25,30 VE 35 ARTIŞ SENARYOLARINA GÖRE YENİ MAAŞ HESAPLAMASI

Resmi zam oranı henüz belirlenmemiş olsa da 2026 yılında uygulanan net 28 bin 75 TL 50 kuruşluk mevcut maaş baz alınarak farklı artış ihtimallerine göre matematiksel hesaplamalar yapılıyor.

Olası senaryolara göre ortaya çıkan yeni ücret tablosu şu şekilde:

Yüzde 25 zam yapılması halinde: 35 bin 94 TL

Yüzde 30 zam yapılması halinde: 36 bin 498 TL

Yüzde 35 zam yapılması halinde: 37 bin 902 TL

KOMİSYON MASASINDA KİMLER OLACAK?

Mevcut mevzuata göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu; işçi, işveren ve hükümet kanadından beşer temsilcinin yer aldığı toplam 15 üyeden oluşuyor.

Ancak 2027 yılı görüşmeleri öncesinde komisyonun mevcut yapısına yönelik tartışmalar da gündemdeki yerini koruyor.

Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, 14 Kasım tarihinde yaptığı değerlendirmede, komisyonun işleyişi ve yapısına dair ilettikleri itirazların henüz karşılanmadığını belirtti. Ağar, bu gerekçeyle 2027 yılı asgari ücret toplantılarına katılıp katılmama konusunda henüz nihai bir karar almadıklarını ifade etti.