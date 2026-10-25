2027 yılında uygulanacak asgari ücret için yapılan hesaplamalarda, yüzde 33,7 zam halinde net ücret 37.536,94 TL'ye ulaşıyor. Ancak bu oran, ücretlere ilişkin alınmış bir kararı değil, yeni yıl bütçesinde asgari ücret vergi istisnasına ayrılması öngörülen kaynaktaki artışı ifade ediyor.

Dünya Ekonomi'nin aktardığı hesaplamalar, 2026'da uygulanan net 28.075,50 TL üzerinden üç farklı zam ihtimaline dayanıyor. 24 Ekim 2026 itibarıyla 2027 yılı için kesinleşmiş bir zam oranı veya resmi net asgari ücret tutarı bulunmuyor.

ÜÇ ORANDA MAAŞ HESABI

Orta Vadeli Program'da 2026 yıl sonu enflasyonu için öngörülen yüzde 28,4 oranında zam yapılması halinde net asgari ücret 36.048,94 TL'ye çıkıyor. Bu senaryoda aylık artış yaklaşık 7.973 TL oluyor. Asgari ücret artışının yıl sonu enflasyonuna eşit olması yönünde yasal bir zorunluluk bulunmuyor.

Yüzde 30 zam uygulanırsa net ücret 36.498,15 TL'ye yükseliyor. Aylık artış yaklaşık 8.423 TL'yi bulurken bu tutar, yüzde 28,4 zam senaryosundaki maaşın yaklaşık 449 TL üzerinde kalıyor.

Vergi istisnası kaynağında öngörülen yüzde 33,7 artışın ücretlere de uygulanması halinde ise net asgari ücret 37.536,94 TL, brüt ücret yaklaşık 44.161 TL oluyor. Bu ihtimalde net ücrette aylık yaklaşık 9.461 TL, yıllık yaklaşık 113.537 TL nominal artış oluşuyor.

BÜTÇE ARTIŞI ZAM ORANINI BELİRLEMİYOR

2027 bütçesinde asgari ücret vergi istisnası desteği için ayrılacak kaynağın 1 trilyon 460 milyar TL'ye yükselmesi öngörülüyor. Aynı kalem için 2026 bütçesinde 1 trilyon 92 milyar TL ayrılmıştı. Yüzde 33,7'lik artış, çalışanlara aynı oranda zam yapılacağı anlamına gelmiyor.

Geçmiş yıllardaki oranlar da bütçe artışı ile ücret zammının eşit olmadığını gösteriyor. 2025 bütçesinde vergi istisnasına ayrılan kaynak yüzde 25 artırılırken asgari ücret zammı yüzde 30 oldu. 2026 bütçesinde aynı kaynaktaki artış yüzde 28,02 olarak öngörülmüş, asgari ücrete yaklaşık yüzde 27 zam yapılmıştı.

GÖRÜŞMELERİN ARALIKTA BAŞLAMASI BEKLENİYOR

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunun aralık ayında görüşmelere başlaması bekleniyor. Görüşmeler sonucunda belirlenecek yeni ücretin 1 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

Görüşmelerde enflasyon tahminlerinin yanı sıra çalışanların geçim koşulları ve işverenlerin maliyetleri de gündemde olacak. Gıda, kira, ulaşım ve diğer zorunlu harcamalardaki fiyat değişimleri, ücret artışının satın alma gücüne etkisi açısından önem taşıyor.