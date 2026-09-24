Emekli aylıkları emeklilik tarihine göre değişkenlik gösterebiliyor. 2008 yılı ve sonrasında emekli aylığı hesaplamalarında gerçekleştirilen yasal değişikler sonucunda kullanılmaya başlanan sistem, enflasyon oranında dalgalanma görülen dönemlerde emekli aylıklarının bir önceki yıla önemli ölçüde azalmasına neden olabiliyor. Bu nedenle milyonlarca emekli de sistemden mağdur oluyor.

Bunun son örneğini de 2025 yılında emekli olan bir vatandaş yaşadı. Yaşam şartları ve iş durumu sebebiyle 2025 yılında emekli olmak durumunda kaldığını, ancak emekli olduğu yıl itibarıyla bağlanan emekli maaşında yaklaşık yüzde otuz oranında bir kayıp meydana geldiğini, bu durumun kendisini maddi ve manevi olarak olumsuz etkilediğini ifade eden yurttaş mağduriyetinin giderilmesi için Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) başvurdu.

SGK’DEN AÇIKLAMA GELDİ

Başvurunun ardından Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) yapılan açıklamada “Aylık bağlama sistemlerinde yıllar itibariyle değişiklikler yapılmakla birlikte, sigortalılara, aylık talebinde bulundukları tarihte mevcut prim ödeme gün sayıları, prime esas kazançları ve yaşları gibi emekliliğe esas parametreleri dikkate alınmak suretiyle yürürlükte bulunan emeklilik sistemi kurallarına göre aylık bağlanmakta olduğu, sigortalının dönemler itibariyle geçen prim ödeme gün sayıları ve prime esas kazançları ile tahsis talep tarihlerinin bağlanacak aylığı belirlediği” belirtildi. Kurum, aylık tutarları arasında oluşan bu farklılığın düzeltilmesine yönelik de bir çalışmadığını aktardı.

YÜZDE 30 FARK OLUŞTU

KDK’nin konuya ilişkin açıklamasında ise “2024 yılı Aralık ayında tahsis talebinde bulunan bir sigortalının 2025 yılı Ocak ayına ait yaşlılık aylığı ile aynı sigortalının 2025 yılı Ocak ayında tahsis talebinde bulunması halinde alacağı yaşlılık aylığı arasında %30 fark olduğu tespit edilmiştir” denildi.

TAVSİYE KARARI

KDK, aynı koşul ve şartlara sahip sigortalıların aylıklarında sadece tahsis talep tarihinin değişmesine bağlı olarak oluşan farkın yarattığı mağduriyetin giderilmesine yönelik mevzuat değişikliği çalışması başlatılması hususunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na tavsiyede bulunulmasına karar verdi.