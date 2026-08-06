Çalışma hayatında yaş ve prim koşullarında yeni bir düzenleme beklentisi sürerken, milyonlarca sigortalının gözü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden (TBMM) gelecek resmi açıklamalara çevrildi.

KADEMELİ EMEKLİLİK MECLİS'E GELDİ Mİ?

Kademeli emekliliğe dair uygulamaya girmiş onaylı bir kanun bulunmuyor. Dönem dönem TBMM gündemine bireysel kanun teklifleri sunulsa da bu tasarıların mevzuata girmesi için ilgili komisyon değerlendirmelerinden geçmesi ve Genel Kurul'da kabul edilmesi gerekiyor. Mevcut tablo itibarıyla yasalaşmış veya yürürlüğe girmesi kesinleşmiş bir karar yer almıyor.

KADEMELİ EMEKLİLİK KİMLERİ KAPSIYOR?

Olası bir düzenlemede öne çıkan hedef kitleyi ağırlıklı olarak EYT düzenlemesini kaçıran ve 8 Eylül 1999 sonrasında sigorta girişi yapılan çalışanlar oluşturuyor. Prim ödeme gün sayısını tamamlamasına karşın yaş kriterini bekleyenler ile Bağ-Kur prim yükünün düşürülmesini talep eden sigortalılar da süreci yakından izleyen kesimler arasında bulunuyor. Düzenlemenin sınırları ve kapsayacağı kişiler, TBMM'de hazırlanacak yasa tasarısıyla netlik kazanacak.

EMEKLİLİK FORMÜLLERİ NELER?

Henüz resmiyet kazanmamış olmakla birlikte kamuoyunda tartışılan muhtemel senaryolar şu şekildedir:

İlk sigorta başlangıç tarihine esnetilmiş kademeli yaş şartı getirilmesi

Prim gün kriterlerinin sigortalılık yılına göre kademelendirilmesi

Bağ-Kur sigortalıları için talep edilen prim gün sayısının düşürülmesi