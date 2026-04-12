Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin yılın ikinci yarısında alacağı zam oranlarının kesinleşmesi için Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor.

Yılda iki kez artış alan Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur emeklileri için altı aylık enflasyon verisi doğrudan belirleyici olurken; memurlar, toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alacak. Mart ayı sonu itibarıyla Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 10,04’lük artış şimdiden hak edilmiş durumda.

MASADAKİ 3 FARKLI SENARYO

Ekonomik verilere ve aylık tahminlere göre şekillenen zam tablosu şu şekilde öngörülüyor:

Senaryo 1: Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında enflasyonun aylık yüzde 1 gelmesi halinde, altı aylık enflasyon yüzde 13,37 olarak gerçekleşecek. Bu durumda Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 13,37; memur ve memur emeklileri ise yüzde 9,2 zam alacak.

Senaryo 2: Gelecek üç ayda enflasyonun yüzde 1,5 düzeyinde seyretmesi durumunda, altı aylık birikimli enflasyon yüzde 15,06’ya ulaşacak. Bu ihtimalde Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 15,06; memur ve memur emeklisi yüzde 10,91 artış alacak.

Senaryo 3: Nisan ve Mayıs’ta yüzde 2, Haziran’da yüzde 1 enflasyon gelmesi durumunda altı aylık toplam enflasyon yüzde 15,63 olacak. Bu senaryoda Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 15,63; memur ve memur emeklisine yüzde 11,46 zam yansıyacak.

KESİN RAKAMLAR TEMMUZDA NETLEŞECEK

Yılın ilk altı ayı için yüzde 11’lik toplu sözleşme zammı alan memurlar, Temmuz ayı itibarıyla yüzde 7’lik yeni bir toplu sözleşme zammı hakkına da sahip olacak. Maaşlardaki net değişim ve kesinleşmiş zam oranları, 3 Temmuz 2026 tarihinde Haziran ayı enflasyonunun duyurulmasıyla birlikte resmiyet kazanacak.