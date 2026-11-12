Sosyal medya kullanıcıları arasında geniş yankı uyandıran videoda, Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Amerikan halkına seslendiği görülüyordu. Bazı kullanıcılar görüntülerin gerçekliğini sorgularken, bazıları da videonun yapay zekâ araçlarıyla oluşturulmuş olabileceğini ileri sürdü.

Teyit.org, söz konusu görüntülerin kaynağını araştırdı. Araştırmada, videonun sol alt köşesinde bulunan “MIRC SC EDU” filigranı dikkat çekti. İnternette yapılan incelemede bu filigranın, Güney Carolina Üniversitesi'nin dijital görüntü arşivine ait olduğu belirlendi.

ATATÜRK'ÜN ABD HALKINA HİTAP ETTİĞİ GÖRÜNTÜLER GERÇEK

Arşivde yapılan anahtar kelime araması sonucunda, Atatürk'ün 1 Kasım 1930'da ABD Büyükelçisi Joseph C. Grew'u bir çiftlikte ağırladığı anları gösteren siyah-beyaz bir videoya ulaşıldı.

Atatürk ve Grew'un bir grup insanla birlikte çiftlikte incelemeler yaptığı görüntülerin yer aldığı videonun 8 dakika 53'üncü saniyesinden itibaren, sosyal medyada paylaşılan videodaki sahnelerin ekrana geldiği görüldü.

Araştırmada, görüntülerin yeni olmadığı da ortaya çıktı. Video, 30 Haziran 2026'da Güney Carolina Üniversitesi'nin dijital arşivine eklendi.

FİLM MİRASIM ARŞİVİNDE DE YER ALIYOR

Söz konusu görüntüler, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tarihî görüntüleri dijital ortama aktardığı Film Mirasım adlı arşivde de bulunuyor. Atatürk Orman Çiftliği'nde çekildiği belirtilen video, 12 Kasım 2022'de arşive kaydedildi.

İddia paylaşımında yer alan renkli görüntülerin ise ilk olarak Kronik Doküman adlı sosyal medya hesabından 8 Kasım 2026'da yayımlandığı belirlendi.

Kronik Doküman hesabının sahibi Ali Taner Tümer, arşiv görüntülerini kendisinin renklendirdiğini ve bu işlem sırasında yapay zekâ araçlarını kullanmadığını söyledi.

Böylece sosyal medyada tartışma konusu olan videonun kaynağı da açıklığa kavuştu. Atatürk'ün Amerikan halkına hitap ettiği anları gösteren görüntülerin orijinal olduğu, sosyal medyada paylaşılan renkli versiyonun ise sonradan renklendirildiği anlaşıldı.