Ekranların ilgiyle takip edilen yapımlarından "Taşacak Bu Deniz"de yeni sezon öncesi sürpriz bir ayrılık yaşandı. Dizide Gezep karakterine hayat veren Onur Dilber, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla projeye veda ettiğini duyurdu.

Oyuncunun açıklaması kısa sürede hayranları arasında gündem olurken, Gezep karakterinin hikâyesinin nasıl devam edeceği merak konusu oldu.

''HAK YERİNİ BULSUN''

Onur Dilber, yaptığı açıklamada severek canlandırdığı Gezep karakterinin yeni sezonda yer almayacağını öğrendiğini belirtti.

''''TBD seyircisine teşekkürler. Ne yazık ki yarım kalan bir Gezep hikayesi var ama sağlık olsun, geç de olsa hak yerini bulsun. Amin!''" ifadelerini kullandı.

Oyuncu, karakterin seyirci tarafından sevildiğini belirterek, Gezep'in hikâyesindeki değişime dikkat çekti.

TAŞACAK BU DENİZ GEZEP DİZİDEN NEDEN AYRILDI?

Gezep karakterinin başlangıçta seyircinin ilgisini kazandığını ifade eden Dilber, karakterin son dönemde yaşadığı değişimle ilgili de Birsen Altuntaş'a değerlendirmede bulundu.

Dilber açıklamasında, "Diziye çok güzel başlayarak seyircinin sevgisini kazanan Gezep’in haftalardır yaşadığı gerileme ve karakterin özüne aykırılık, seyircinin de malumuydu. Karakterin özüne döneceğini ve vaat edilen hikâyesini yeni sezonda göreceğimizi umut ederken, yaşadığım bu duruma anlam veremediğimi ve derinden üzüldüğümü bilmenizi isterim" dedi.

Ünlü oyuncu sözlerini, "Söylenecek çok söz var aslında, zamanı gelince söyleriz inşallah. Gezep’i sevmiş, beni desteklemiş, üzerimde emeği olan herkese sevgiyle…" ifadeleriyle tamamladı.

Onur Dilber ayrıca yeni projelerde ve farklı karakterlerle izleyici karşısına çıkma umudunu da paylaştı.