Türkiye'nin 2017 yılında dağıtımına başladığı çipli kimlik kartlarında ilk dönemin sonuna gelindi. 18 yaş ve üzeri vatandaşlar için 10 yıl geçerlilik süresiyle basılan kartlar, ilk başvuruyu yapan milyonlarca kişi için geçerliliğini yitiriyor.

Kartın ön yüzünde yer alan "Son Geçerlilik Tarihi" dolduğunda kimlik kartı sistem üzerinden geçersiz sayılarak iptal edilecek; bu durumdaki vatandaşlar tapudan bankaya, noterden seyahate hiçbir resmi işlem yapamayacak.

KİMLİK KARTI ÜCRETİNE ZAM KAPIDA

Kartını yenilemek zorunda kalan vatandaşları doğrudan ilgilendiren harç tarifesi netleşti:

2026 yılı kimlik kartı yenileme bedeli: 440 TL

2027 yılı kimlik kartı yenileme bedeli: 562 TL

Yeni yıla girmeden randevu alıp başvurusunu tamamlayanlar, hem yaklaşan Nüfus Müdürlüğü yoğunluğundan etkilenmeyecek hem de 2027'deki 122 TL'lik zamlı tarifeye takılmadan işlemlerini 440 TL üzerinden bitirebilecek.

KİMLİK KARTI YENİLEME RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Kartı iptal riski taşıyan vatandaşların Nüfus Müdürlüklerine gitmeden önce randevu alması şart:

İnternet Üzerinden: randevu.nvi.gov.tr adresi üzerinden il, ilçe ve uygun saat seçilerek,

Çağrı Merkezi: ALO 199 hattı aranarak doğrudan operatör yardımıyla randevu oluşturulabiliyor.

ADIM ADIM KİMLİK KARTI BAŞVURU REHBERİ

Gerekli Belgeler

Süresi dolan/dolacak mevcut kimlik kartı (veya pasaport, ehliyet, evlilik cüzdanı gibi geçerli bir kimlik belgesi),

Son 6 ay içerisinde çekilmiş, ICAO standartlarında 1 adet biyometrik fotoğraf,

Yenileme ücretinin yatırıldığına dair sistem onayı (ödeme vergi dairesi, anlaşmalı bankalar veya GİB online ekranından yapılır).

Şahsen Başvuru ve Biyometrik Kayıt

15 yaşını doldurmuş tüm vatandaşların başvuruya şahsen gitmesi zorunludur. İşlem esnasında parmak izi, el ayası ve damar izi biyometrik verileri alınır.

Fotoğraf Kuralları

Kullanılacak fotoğraf kişinin son halini yansıtmalı ve son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik formatta olmalıdır. Fotokopi ya da bilgisayar çıktısı fotoğraflar işleme alınmaz.

15 yaşından küçük çocukların kimlik kartlarında fotoğraf zorunluluğu yoktur; veli veya vasi talep ederse fotoğraflı kart düzenlenir.

Yenilenen kimlik kartları, basım merkezinde tamamlandıktan sonra PTT Kargo ile doğrudan başvuru sırasında beyan edilen adrese teslim edilmektedir.