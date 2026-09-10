Sosyal medyada milyonlarca insanın kollarında bulunan dairesel girinti izini paylaşmasıyla gündeme gelen ortak lekenin, tüberküloza (halk arasında bilinen adıyla verem), karşı yapılan BCG aşısından kaynaklandığı açıklandı. Dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan kişilerin cildinde beliren bu iz, küresel çapta uygulanan kitlesel aşı programlarının vücuttaki kalıcı kalıntısı olarak kabul ediliyor.

KOLDARAKİ DAİRESEL İZ NASIL VE NEDEN OLUŞUYOR?

Üst koldaki pürüzlü leke, özellikle bebeklik ve çocukluk döneminde tüberkülozdan (verem) korunmak amacıyla uygulanan Bacille Calmette-Guerin (BCG) ile eski çiçek aşılarının ardından oluşuyor. Ciltte sığ bir çukur bırakan aşı uygulaması, vücudun bağışıklık yanıtı vermesi sonucu kalıcı bir doku izine dönüşüyor.

TÜBERKÜLOZ SALGINI DÜNYADA HANGİ BÖLGELERİ ETKİLEDİ?

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre ölümcül bir akciğer hastalığı olan tüberküloz; Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Endonezya ve Filipinler gibi Güney Asya ülkelerinde yüksek risk oluşturuyor. Sahra altı Afrika bölgesindeki Nijerya ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi ülkelerde de hastalığın yayılım riski üst seviyelerde seyrediyor.

KİTLESEL AŞILAMA KAÇ İNSANIN HAYATINI KURTARDI?

Tüberküloz vakaları 2024 yılında dünya genelinde 1,23 milyon insanın ölümüne yol açarak tek bir bulaşıcı etkenden kaynaklanan en yüksek ölüm oranına ulaştı. Dünya Sağlık Örgütü, 2000 yılından bu yana yürütülen aşılama ve tedavi çalışmaları sayesinde küresel ölçekte yaklaşık 83 milyon insanın hayatının kurtarıldığını bildiriyor.