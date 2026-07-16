Sosyal medyanın tanınan ailelerinden Uğurlu Ailesi'nde beklenmedik gelişme yaşandı. Ceren Cemre Polat ile Burak Uğurlu'nun boşandığı açıklandı. Milyonlarca kişinin takip ettiği çiftin ayrılık haberi hayranlarını şaşırttı.

SESSİZ SEDASIZ AYRILIK SONRASI AÇIKLAMA

Kızları Güneş ile birlikte çektikleri samimi videolar sayesinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan çiftin boşanma kararı, avukatları tarafından yapılan ortak açıklamayla duyuruldu.

Açıklamada, "Son günlerde kamuoyunda merak edilen hususlara açıklık getirmek amacıyla bu bilgilendirmenin yapılması zaruri hale gelmiştir. Müvekkillerimiz Ceren Cemre Polat ile Burak Uğurlu arasındaki evlilik, tarafların ortak iradeleri doğrultusunda hukuken sona ermiştir. Boşanma kararı yalnızca tarafların özel yaşamlarına ilişkindir. Bu nedenle süreç hakkında gerçeği yansıtmayan yorum ve spekülasyonlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz" ifadeleri kullanıldı.

HESAP YÖNETİMİ CEREN CEMRE DE OLACAK

Boşanmanın ardından çiftin ortak olarak kullandığı sosyal medya hesabının kimin yönetiminde olacağı da merak edildi. Yapılan hukuki anlaşma kapsamında, milyonlarca takipçiye sahip hesabın yönetim ve kullanım haklarının Ceren Cemre Polat'a devredildiği açıklandı.