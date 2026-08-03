Daily Express'in haberine göre, Avrupa'nın en yoğun düşük maliyetli havayolu merkezlerinden biri olan Belçika'daki Brüksel Güney Charleroi Havalimanı, kapsamlı yenileme çalışmaları nedeniyle 2028 yılında 11 hafta boyunca tamamen kapalı olacak. Yaklaşık 2 milyon yolcunun etkilenmesi beklenen karar, özellikle Ryanair ve Wizz Air yolcularını yakından ilgilendiriyor.

Havalimanının, 15 Ağustos ile 31 Ekim 2028 tarihleri arasında yaklaşık 50 milyon euroluk altyapı modernizasyonu kapsamında hizmet vermeyeceği açıklandı. Bu süreçte tüm uçuşlar durdurulacak.

Pist tamamen yenilenecek

Yetkililer, yatırımın havalimanının gelecekte güvenli şekilde faaliyet göstermesi için zorunlu olduğunu belirtiyor. Çalışmalar kapsamında yaklaşık 3 bin 200 metre uzunluğundaki ana pist tamamen yeniden inşa edilecek. Ayrıca havaalanındaki diğer kritik altyapı unsurları da modernize edilecek.

Charleroi Havalimanı'nın yalnızca tek bir aktif piste sahip olması nedeniyle, çalışmalar sırasında tüm uçuş operasyonları askıya alınacak.

Havalimanı yönetimi uluslararası basına yaptığı açıklamada, "Charleroi Havalimanı'nın tek pistinin tamamen yeniden inşası ve diğer önemli altyapı modernizasyon çalışmaları 2028 yılının ikinci yarısında gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı.

Ryanair ve Wizz Air'in planları değişecek

Brüksel Güney Charleroi Havalimanı, Ryanair ve Wizz Air'in Avrupa'daki en önemli operasyon merkezleri arasında yer alıyor. Havalimanının geçici olarak kapanması nedeniyle iki havayolu da uçuşlarını başka havalimanlarına yönlendirmek veya bazı seferlerini iptal etmek zorunda kalacak.

Şimdilik şirketler alternatif uçuş planlarına ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. Yolcuların, çalışma dönemi yaklaştıkça havayolları ve havalimanı yönetimi tarafından yapılacak duyuruları takip etmeleri tavsiye ediliyor.

Yaklaşık iki milyon yolcu etkilenecek

İngiliz basınında yer alan tahminlere göre, 11 haftalık kapanıştan yaklaşık iki milyon yolcu etkilenecek. Söz konusu dönem, birçok Avrupa ülkesinde yaz sezonunun sonu ile sonbahar okul tatillerine denk geldiği için hava trafiğinde önemli aksamalara yol açabileceği değerlendiriliyor.

Belçika'nın en yoğun ikinci havalimanı olan Brüksel Güney Charleroi, 2024 yılında 10,5 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi. Düşük maliyetli havayollarının Avrupa'daki en önemli merkezlerinden biri olarak kabul edilen havalimanındaki kapanışın, çok sayıda uluslararası uçuşu etkilemesi bekleniyor.

Yolcular ne yapmalı?

Kapanışa iki yıldan uzun süre olmasına rağmen, yetkililer bu dönemde seyahat planı yapacak yolcuların havayollarının duyurularını yakından takip etmesini öneriyor. Bazı uçuşların Belçika'daki diğer havalimanlarına veya komşu ülkelerdeki alternatif noktalara kaydırılması bekleniyor. Bu konuda kesin planların ilerleyen dönemde açıklanacağı belirtiliyor.

Havalimanı yönetimi ise modernizasyon yatırımının hem güvenlik standartlarını korumak hem de artan hava trafiğine uygun bir altyapı oluşturmak açısından kaçınılmaz olduğunu vurguluyor.